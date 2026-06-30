我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機 幾小時又有直升機險遭撞

田馥甄金曲獎獻唱「缺席」觀眾掀回憶殺 逼哭原唱鄭秀文

香港新聞組／香港30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭秀文主唱的國語歌曲「缺席」，在今年金曲獎頒獎典禮上由台灣歌手田馥甄翻唱，引發回...
鄭秀文主唱的國語歌曲「缺席」，在今年金曲獎頒獎典禮上由台灣歌手田馥甄翻唱，引發回憶熱潮。（取材自豆瓣電影）

香港歌手鄭秀文近日因田馥甄在第37屆金曲獎頒獎典禮上的致敬演出，再度成為台灣網友討論焦點。田馥甄演唱由已故音樂人袁惟仁創作、鄭秀文主唱的國語歌曲「缺席」時一度哽咽，引發台灣社群平台Threads掀起回憶熱潮，大批歌迷重溫鄭秀文歷年國語作品，並留言盼望她重返台灣舉辦演唱會。鄭秀文其後也透過社群平台發文回應，坦言重新聆聽「缺席」後感觸良多。

綜合香港01等媒體報導，第37屆金曲獎日前圓滿落幕，S.H.E成員田馥甄睽違6年再度受邀擔任表演嘉賓，主要是為了向已故音樂人袁惟仁致敬。田馥甄與袁惟仁淵源深厚，她參加選秀比賽時，袁惟仁便擔任評審，之後雙方在同一間唱片公司合作超過10年。

致敬演出中，田馥甄演唱多首袁惟仁創作的代表作。當演唱最後一首、由袁惟仁為鄭秀文創作的國語歌曲「缺席」時，她因情緒激動而在台上哽咽，畫面播出後引起不少觀眾共鳴，也讓歌曲再次受到關注。

面對這波來自台灣歌迷的熱烈回響，鄭秀文先在Instagram限時動態發文並附上含淚圖示，感謝袁惟仁當年為她創作「缺席」，並表示田馥甄的演繹十分感人。其後，她再度發文分享心情，表示因田馥甄的演唱，讓她重新細聽「缺席」，再次感受到歌曲旋律與歌詞的魅力，認為作品重新有了生命與心跳。

隨著討論熱度持續攀升，也有不少台灣歌迷留言表示，希望鄭秀文能再次到台灣舉辦演唱會。由於鄭秀文自2010年舉行《Love Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》後，近幾次世界巡迴演唱會均未安排台灣場次，因此不少歌迷表示已等待多年，更有人透露將於今年7月前往香港，支持她即將在啟德體育園舉行的演唱會。

台灣歌手田馥甄，在今年金曲獎表演獻唱已故音樂人袁惟仁創作、鄭秀文主唱的國語歌曲「...
台灣歌手田馥甄，在今年金曲獎表演獻唱已故音樂人袁惟仁創作、鄭秀文主唱的國語歌曲「缺席」時一度哽咽，引發社群平台掀起回憶熱潮。(取材自台視)

精華 FAQ

  • 她在第37屆金曲獎演唱袁惟仁創作、鄭秀文主唱的缺席，因情緒激動一度哽咽，畫面播出後引發觀眾共鳴，並帶動歌曲與鄭秀文作品再度受到討論。

  • 鄭秀文先在Instagram限動以含淚圖示表達感謝，稱讚田馥甄的演繹很感人；之後又表示重新細聽缺席，重新感受到旋律與歌詞的力量，像是作品再次活了過來。

  • 因為她近年巡演多未安排台灣場次，自2010年後也少有台灣演出，歌迷長期等待；這次話題帶動回憶殺，許多人更表示想親赴香港支持她即將舉行的演唱會。

香港 田馥甄 鄭秀文

上一則

在香港開傀儡戶口洗黑錢8686萬美元 內地女判囚4年半

下一則

港星譚詠麟9月10場個唱 終極篇非告別 再喊唱到80歲後

延伸閱讀

金曲37／差點哭到唱不下去…田馥甄美聲追思袁惟仁

金曲37／差點哭到唱不下去…田馥甄美聲追思袁惟仁
A-Lin主持金曲笑點滿滿 領年度歌曲獎：評審眼光是對的

A-Lin主持金曲笑點滿滿 領年度歌曲獎：評審眼光是對的
金曲獎歌手聲量 5度叩關歌后寶座的蔡依林遙遙領先

金曲獎歌手聲量 5度叩關歌后寶座的蔡依林遙遙領先
2026金曲獎/回歸主流市場 張震嶽首封王 蔡依林2奪歌后

2026金曲獎/回歸主流市場 張震嶽首封王 蔡依林2奪歌后

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」