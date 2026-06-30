在香港開傀儡戶口洗黑錢8686萬美元 內地女判囚4年半

31歲內地女子2017年到港開戶，其後並借出戶口洗黑錢6.8億港元（港幣，下同，約8686萬美元），日前在高等法院承認兩項洗黑錢罪。法官指出，被告聽從親戚指示到港開戶，但不清楚資金來源；考慮到被告在案中角色輕微，無證據顯示她從中得益，判監4年半。

香港 01報導，被告曾燕軍於2024年入境香港時被捕。她承認於2018年1月至10月清洗約6.8億元黑錢。辯方求情指，被告受親戚指示，她於2017年來港開戶時年僅23歲，她只是傀儡戶口的持有人，非案中主腦，其角色只屬低層，沒有直接參與洗黑錢，亦不知款項來源。此外，被告被親戚利用，沒有個人得益。法官因被告認罪、有良好品格等因素，作出減刑，最終判被告監禁4年半。

財富情報及調查科高級督察申文燕透露，由2023年10月至今，有472人因租借或售賣戶口，讓他人清洗黑錢，因此被定罪和被加刑，刑期加幅介乎2個月至18個月。

案情指，被告於2017年12月持雙程證來港的，她以一間公司的名義在星展銀行開設戶口。首項控罪指，於2018年1月15日至10月3日期間，有兩筆款項存入該星展戶口的港元戶口，合共8.63萬港元。全部款項之後經13次轉帳，轉至其他戶口。

第二項控罪則指，於2018年3月28日至10月3日期間，共有255筆款項由中、港、美、印度等地的戶口，存入星展戶口的美元子戶口，合共約8722萬美元。該些款項其後經1773次交易，轉至沙地阿拉拍、阿曼、哥倫比亞等地的戶口。被告於2024年4月入境時，在羅湖被捕，警誡下保持緘默。