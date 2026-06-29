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香港滿載乘客小巴剷上行人路釀1死18傷 疑避前車突轉軚

香港新聞／香港29日電
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香港九龍城28日午發生奪命交通意外。一輛由旺角前往慈雲山、滿載乘客的公共小巴沿亞皆老街行駛，疑失控剷上行人路，掃毀路牌及鐵欄，撞飛路人後，再猛撼九龍城裁判法院對開梯級及花槽才停下，釀成1死18傷。死者為休班食環署衛生督察。警方經調查後以涉嫌危駕拘捕小巴司機。

綜合香港01、明報報導，43歲姓吳的男路人疑被撞至重傷昏迷，送院搶救後不治。據悉，死者任職食環署衛生督察，隸屬北區潔淨及防治蟲鼠組，事發時正值休班。食環署對有同事離世深感哀痛，向其家屬致以深切慰問，並會提供適切協助和支援。

據悉經警方調查後，姓趙（48歲）男小巴司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。案件交由西九龍交通意外特別調查隊第二隊跟進。據了解，當時涉事小巴沿亞皆老街東行，駛至上址時疑因前方有車輛減速，疑有人收掣不及扭左軚（方向盤），最終失控剷上行人路釀成車禍。

警方昨午5時許接獲報案，臨時封鎖法院對開行人路及兩條行車線，消防員協助被困的小巴司機及乘客離開車廂，部分傷者被安排臨時坐於法院對開梯級，救援人員即場為傷者初步包紮及分流。傷者分別由救護車送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理。

現場所見，豎立的路牌支柱及鐵欄支柱被剷平，路牌飛脫，部分遺留在車旁鐵欄損毀變形，小巴車頭損毀，車廂部分座椅背向前傾，乘客雜物散落車廂。意外起因仍有待調查，案件由西九龍交通意外特別調查隊跟進。

精華 FAQ

  • 事故共造成1人死亡、18人受傷。死者是43歲休班食環署衛生督察，其他傷者分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理，現場一度封路救援。

  • 警方初步調查指，小巴沿亞皆老街東行時，疑因前方車輛減速，司機收掣不及而急扭左軚，最終失控剷上行人路，確實起因仍待進一步調查。

  • 48歲姓趙的男司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。案件已交由西九龍交通意外特別調查隊第二隊繼續跟進。

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