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不敵加租 香港粉嶺45年雅士餐廳7/31熄燈

香港新聞組／香港29日電
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「雅士餐廳」裝修以懷舊風格為主調，有西式牛排屋黃金年代的感覺。（取材自旅發局）
「雅士餐廳」裝修以懷舊風格為主調，有西式牛排屋黃金年代的感覺。（取材自旅發局）

開業45年的香港粉嶺聯和墟老牌西餐廳「雅士餐廳」，將於7月31日後結束營業。這家素有「粉嶺Amigo」之稱的懷舊食肆，據店員證實，結業主因是業主大幅調升租金，令其難以負擔。

香港01報導，雅士餐廳保留懷舊風格，格局及外形都十分有特色，白色牆身配以圓拱設計，紅磚英式吧台，內外裝潢都與跑馬地高級法國餐廳雅谷（Amigo）餐廳相似，都是十分罕見，有粉嶺「Amigo」之稱，亦被形容是聯和墟的地標，惟將成為不少北區街坊的集體回憶。

位於粉嶺聯和墟和豐街23號地下的「雅士餐廳」，於上世紀80年代開業，至今應有45年歷史。該店一直保留當年的裝修風格，其木地板與多道白色弧形拱門，黑色雕花鐵欄及紅磚吧台，在今時今日的香港可謂相當罕見，散發懷舊復古魅力。該餐廳招牌菜包括羅宋湯、法式焗田螺，以及美國安格斯牛排等經典菜式，昔日曾招待不少英軍軍營的外籍人士。

可是，餐廳的經典卻敵不過時代洪流，有食客近日在網上發文指雅士餐廳即將結業，隨即引起多人留言，均表示十分可惜。餐廳店員證實，將於7月31日最後營業，結業原因是因為業主加租，「可能以為雅士餐廳的招牌頂得住」。據了解，店方曾跟業主商議，但最終不成功，被迫告別一眾街坊。

「雅士餐廳」門外有多道弧形拱門，散發復古魅力。（取材自旅發局）
「雅士餐廳」門外有多道弧形拱門，散發復古魅力。（取材自旅發局）

精華 FAQ

  • 位於粉嶺聯和墟的雅士餐廳已由店員證實，將於7月31日後正式結束營業，之後不再營運，讓不少熟客與街坊感到惋惜。

  • 店方表示，結業主因是業主大幅調升租金，令餐廳難以負擔。雖然曾與業主商議，但最終未能達成共識，只能被迫停業。

  • 雅士餐廳開業約45年，保留白牆、圓拱、木地板和紅磚吧台等懷舊設計，與Amigo風格相似，被稱為粉嶺Amigo，也是聯和墟地標。

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