新皇崗口岸7月啟用 內地商超前部署 深圳側鋪租翻倍全租出

28日新皇崗口岸即將啟用，成為全球最大規模的陸路出入境管制站。口岸經歷重建擴建後，繼續提供24小時通宵過境服務，人均過關時間大幅降低。（中通社）

備受港深兩地高度關注的新皇崗口岸，據官媒消息預計7月正式啟用。新口岸實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」安排，屆時通關時間將由30分鐘縮短至5分鐘。內地商家看到商機，預期新口岸通關效率提升會令人流續增，有人提前近半年部署口岸商鋪，擬全面吸納港客，有食肆於本月率先開業。

綜合香港 01、明報報導，新皇崗口岸目前深圳側的商鋪已從「租不出去」到「租金 翻倍」，有商家急盼新口岸開通後，更多港人過來消費；而北區有商家則表示，港人北上消費擋不住，不擔心新口岸會搶走生意，新口岸開通後人流多了，對整個北區都是好事。最接近新口岸的商場地鋪之前閒置，近月加租下仍悉數租出，預備經營食肆、美甲等受港客歡迎的業務。

新皇崗口岸主體大樓外觀看起來幾近完工，雖然周邊道路設施還在動工，但「5分鐘通關」的預期已提前引爆深圳側的商鋪市場。

皇御苑租售中心負責人熊先生稱，口岸附近的商鋪租金均有不同程度的漲幅，最明顯的是口岸對面的廊橋國際，有個別商鋪月租由1.2萬（人民幣，下同，約1741美元）漲到2.6萬，「之前市場價每平方米100元，現在成交價漲到每平方米300元」，目前口岸附近的商鋪已全數租罄。

目前廊橋國際商圈50家商鋪在3至6月間已全數租出，雖然現在大多店鋪沒營業或在裝修，以面向港客的食肆為主。

除了商鋪，口岸附近的住宅租金亦有所上漲，地產代理表示，「大概漲了4%，5分鐘通關的利好比較吸引香港大學生及深港兩地通勤上班族，預估後期租金還會上升」。 談到租金暴漲的廊橋國際商鋪，她說以前是租不出去，現在是搶不到。

皇城廣場內港式茶餐廳主管陳先生表示，近年因疫情、經濟等原因生意變差，每個月還要承擔7萬元租金，希望新口岸開通後更多港人過來消費。他稱，考慮到口岸24小時通關，若日後過關客流有突破，會考慮拉長晚上營業時間，「方便香港朋友晚上過來吃宵夜。」

同時他也視被港人帶旺的蓮塘口岸為成功案例，期望香港政府比照蓮塘口岸，為新皇崗口岸對接「長者2元乘車優惠」，認為若交通配置到位，自然會帶動港人過來新口岸消費。

28日新皇崗口岸即將啟用，成為全球最大規模的陸路出入境管制站。口岸經歷重建擴建後，繼續提供24小時通宵過境服務，人均過關時間大幅降低。（中通社）