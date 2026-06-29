我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

逆風突圍 香港股權發行市場上半年融資近440億美元 創5年新高

記者謝守真／香港29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI投資熱潮帶動資金回流，香港股權發行市場上半年明顯升溫，股票發售規模較去年同期...
AI投資熱潮帶動資金回流，香港股權發行市場上半年明顯升溫，股票發售規模較去年同期成長29%，飆升至5年高點。（中新社）

AI投資熱潮帶動市場資金回流，蓋過了股市疲軟與監管逆風的不確定性，香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，香港股票發售規模飆升至5年高點，較去年同期成長29%。

彭博報導，香港股權發行市場在2026年上半年大幅升溫，首次公開募股（IPO）、增發與大宗交易合計募資近440億美元，較去年同期成長29%，創5年新高。

據統計數據顯示，AI相關投資熱潮壓過疲弱股市與監管不確定性，推動香港資本市場回暖。其中，包括寧德時代等內地企業，帶動多筆數十億美元級大型募資，領跑市場。在整個亞太地區總計1220億美元的籌資額中，香港占據最大比重。

儘管恆生指數今年下跌近12%，北京當局也推出可能抑制企業上市節奏的監管措施，加上中東戰事加劇通膨疑慮，然而，這並未阻擋企業融資的步伐，市場仍持續展現韌性。隨內地AI供應鏈企業競相擴大產能，香港正成為內地AI供應鏈企業籌資的核心平台，以抗衡與大洋彼岸競爭對手的競爭。

高盛亞太（除日本）股權資本市場主管James Wang表示，「我們預計大中華區的融資活動在下半年將會加速。AI生態系統仍是推動資本形成最重要的驅動力之一。」

報導指出，眾多企業正排隊等待開展更多融資交易。目前排隊上市企業，包括正準備赴港進行約30億美元上市的電子製造商立訊精密、光通訊模組廠中際旭創，以及百度AI晶片部門昆侖芯等。同時，不少已上市企業近期也迅速再向市場籌資。知情人士指出，寧德時代在去年香港上市後，近期又透過配售籌資50億美元；而內地AI模型公司智譜1月上市後，也計畫最快於下月再籌集數十億美元。

彭博提到，這波融資熱潮有助於香港延續復甦勢頭，擺脫持續多年的交易低迷狀態，重新鞏固其國際金融中心地位。摩根大通亞太股權資本市場主管Peihao Huang表示，去年香港IPO市場在第二季重啟後已證明其吸納大型交易的能力，如今市場信心進一步恢復。

精華 FAQ

  • 主要因AI相關投資熱潮吸引資金回流，企業融資意願大增，市場對大型募資接受度提升，進而蓋過股市疲弱與監管不確定性，帶動IPO、增發與大宗交易同步活絡。

  • 即便恆生指數今年下跌近12%，北京推出可能抑制上市節奏的監管措施，且中東戰事加劇通膨疑慮，企業仍持續籌資，顯示市場韌性與AI供應鏈需求支撐明顯。

  • 市場普遍看好AI生態系統與內地AI供應鏈企業的擴產需求，像立訊精密、中際旭創、昆侖芯等都有融資計畫，顯示香港將繼續成為大中華區重要籌資平台。

香港

上一則

遊客用無人機一路追 新疆出生7天小馬狂奔「炸肺」亡

下一則

指甲蓋紙青蛙跳出2.52米 廣西小學生刷新金氏世界紀錄

延伸閱讀

中港硬科技企業IPO熱鬧非凡 合計占約全球3成

中港硬科技企業IPO熱鬧非凡 合計占約全球3成
台灣借錢買股暴增160% 6月違約破新台幣20億 彭博警告風險

台灣借錢買股暴增160% 6月違約破新台幣20億 彭博警告風險

美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭

美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭
費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡