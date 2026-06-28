國際龍舟賽220隊4500健兒維港較勁 掀夏日盛會高潮

香港國際龍舟邀請賽27日在尖沙咀海濱大開鑼，今年迎來50周年金禧慶典，來自16個國家及地區、超過220支隊伍、逾4500名龍舟健兒雲集維港，展開為期兩日的激烈角逐，吸引不少市民遊客前來觀賞比賽。圖為永明香港國際龍舟賽邀請賽活動現場。（中通社）

香港 年度體育盛事「永明香港國際龍舟邀請賽」27日於尖沙咀維港盛大開鑼，吸引來自16個國家及地區、逾220支隊伍共4500多名健兒同場較勁，吸引大批市民及旅客到海濱感受傳統節慶氛圍。今年適逢賽事創辦50周年，中國香港龍舟總會主席鍾志樂於開幕式上宣布，國際龍舟聯合會總部正式落戶香港，彰顯香港作為現代龍舟運動發源地的核心地位。

文匯報報導，香港旅遊發展局主席林建岳表示，今屆賽事規模與現場體驗均全面升級。大會除邀請中國順德樂從羅浮宮 、菲律賓及英國等頂尖強隊角逐「50周年錦標賽」外，更特別增設「50周年漁民盃」，邀請本地漁民隊伍以傳統木製龍舟出戰，向龍舟運動的漁業起源致敬。

賽事作為「香港夏日盛會」的重點項目，活動由6月19日持續至7月1日。星光大道及梳士巴利花園一帶設有「龍舟美食街」，連續13天供應端午糉、龍舟雞蛋仔等特色美食。現場亦展出22米傳統木龍舟，並開設非遺工作坊（如吹糖、編織漁網）及VR陸上龍舟體驗，全方位吸引市民與海內外旅客打卡感受節慶氣氛。

不少海外及內地旅客專程到場觀賽。有日本旅客表示，原本到星光大道遊覽，意外遇上龍舟賽，感受現場熱鬧氣氛；來自深圳的旅客則認為，賽事完整保留中華傳統文化特色，並樂見各國隊伍同場競技。

熱鬧賽事與炎熱天氣同時帶旺海濱消費。星光大道的生力啤酒攤位表示，近九成顧客為訪港旅客，消費意願高，預期整體業績優於去年；雪條攤商則表示，活動開幕後營業額較平日增加至少兩倍，以外籍旅客為主要客群，端午限定龍舟造型雪條尤其受到歡迎，預期整體業績將創下新高。

香港國際龍舟邀請賽27日在尖沙咀海濱大開鑼，今年迎來50周年金禧慶典，來自16個國家及地區、超過220支隊伍、逾4500名龍舟健兒雲集維港，展開為期兩日的激烈角逐，吸引不少市民遊客前來觀賞比賽。（中通社）