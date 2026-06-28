香港AI禁毒影片「似推銷廣告」惹議 懲教署急下架重剪

懲教署在社交媒體分享了用AI生成的影片「糖衣陷阱」，原意是呼籲市民遠離毒品，惟不少市民紛紛指影片前半段感覺是在推銷毒品。（視頻截圖）

26日「國際禁毒日」，香港 懲教署在社交媒體分享利用AI生成的禁毒宣傳影片表達手法引起爭議，影片修改後再度下架，懲教署感謝市民建議，並致歉指會檢討製作流程，確保防罪信息清晰。有議員認為製作宣傳片要小心，否則容易被二次創作，強調最重要是短片的禁毒主題清晰。

香港01報導，「Obsession（迷戀）糖衣陷阱」影片前大半部分將可卡因、大麻 、冰毒及依托咪酯（又稱喪屍煙彈、「太空油」）擬人化，變成4名女團跳唱，介紹自己及吸毒後的好處，又高呼「有誰想加入我們呀」，後半則交代毒品禍害。不過，不少網民反映影片前半段似推銷毒品，若年輕人只觀看前半段，反為接收吸毒的訊息。懲教署急下架，27日凌晨重新發布「快速現形」版本，影片前半段跳唱及自我介紹內容已刪除。

懲教署回覆查詢表示，高度重視網民意見，隨即重新剪輯該短片，盡快以最大篇幅說明毒害，以避免誤會。未來會繼續檢視及優化宣傳策略，以更有效地於社交平台做好宣傳工作。

懲教署26日影片「糖衣陷阱」，將4種毒品擬人化，AI生成4名女團成員，並分別取名為「可樂」、「草草」、「冰兒」及「小悠」。4名女團在影片中唱出4種毒品名稱，並說出吸食相對應毒品的「好處」，如「包你爽到靈魂出竅」、「一支幫你忘記所有煩惱」等，又高呼「有誰想加入我們呀」。

影片後半，4名女子突變成4名形容枯槁的男子，相信是欲形象化吸食毒品後的模樣，並以字幕交代4類毒品的禍害，配以旁白呼籲市民遠離毒品，不要被「糖衣陷阱」欺騙。

影片引起不少市民討論，但幾乎一面倒認為影片大半部分都予人感覺宣傳吸食毒品的好處，令人難以相信是官方發布的影片，稱「已經瘋到我沒見到懲教的截圖還以為是假的」，「整個影片都在這裡賣弄（推銷）吸毒有多爽有多好玩，看得過癮了才看到壞處，批評這設計橋段是不是瘋了」，亦有市民指出影片原意是好，但「好多人都不會看完，變成觀眾所吸收的訊息，可能只有美化毒品的部分」。

影片在一片討論當中迅速下架，至28日凌晨1時左右，懲教署再發布一段將原來影響剪輯的新影片，並指感謝市民對最新禁毒短片的關注與建議，希望在10秒內即時撕破毒品的美麗糖衣。