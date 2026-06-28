「粵車南下」預約超2倍 香港酒店商場研增停車位

「粵車南下」將於下月25日起，擴大至適用於粵港澳大灣區 全部9個內地城市。

大公報報導，香港 運輸及物流局局長陳美寶27日表示，目前預約入境的粵車數量已超額3倍，當中6成來自深圳、佛山等新增城市。她呼籲酒店業界探討推出更多套房套票，鼓勵粵車旅客留宿消費，吸引更多高端消費客群赴港。有酒店表示，積極探討與鄰近商場合作，為旅客提供泊車安排。

「粵車南下」入境市區部分自去年底實施，粵港兩地政府早前公布，7月25日起新增5個城市，分別為深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶，連同首階段已開放的廣州、珠海、中山、江門這4個城市，大灣區的內地9市全面納入計劃，而每車留港日數維持最多三天。粵港雙方將視乎實施情況，目標在明年第一季或之前推廣至廣東省全部21個城市。

運物局長陳美寶27日在一個電台節目表示，「粵車南下」推出以來，累計有超過6700架次粵車進入香港市區，整體大致運作暢順，節假日和周末的申請抽籤人數遠超限額，反映有一定需求，因此擴大計畫至大灣區9個內地城市，同時增加預約出行名額。最新數據顯示，申請抽籤下月25日起預約入境市區的粵車，已有約1.5萬個申請，超出限額3倍，當中6成申請來自新增的5個城市，以深圳、佛山及東莞等鄰近城市的申請最踴躍。

陳美寶表示，首階段數據分析顯示，大約九成粵車家庭來港逗留一至兩日，小部分逗留三日兩夜。她希望本地酒店業界推出更多套房套票，旅遊景點及展覽場地提供更多車位和優惠配套，以吸引這批高端消費客群留宿消費。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，粵車南下對整體旅遊業發展有長遠幫助，受惠的不僅是酒店業，還包括飲食、零售等相關行業。業界觀察到粵車旅客的消費力較高，不少商場已推出專為粵車而設的泊車優惠，吸引自駕旅客停留消費，部分酒店特意預留車位迎接粵車旅客。他期望更多粵車來港，為本地旅遊及零售業注入新動力。