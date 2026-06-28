香港工廈信箱遭筷子夾信 偷走1022美元支票兌現2人落網

香港 屯門恆威工業中心日前有人偷信，閉路電視顯示，3名男女在大堂用筷子伸入信箱，夾出多封信，篩選想要的信件後放回其餘信件。警方26日接獲市民報案指郵寄支票尚未收到，經調查發現一張被盜取的面值8000元（港幣，下同，約1022美元）支票已被兌現。

綜合香港01、明報報導，警方翻查大量閉路電視片段後迅速鎖定目標，26日以「盜竊」罪拘捕一名53歲男子及一名33歲女子，兩人報稱無業；正追查另一名在逃男同黨。

警方表示，26日接獲市民報案，指在網上群組發現屯門區某工廠大廈，有3名可疑人偷取信件。報案人隨即聯絡相關客戶，確認客戶較早前已寄出兩張分別8000元及800元的支票，惟報案人至今仍未收到。經確認後，其中一張支票已被兌現，懷疑兩張支票已被人盜取，因此報警求助。

警方深入調查，翻查工廠大廈大量閉路電視，並在區內搜集情報，鎖定兩男一女涉案者。探員26日以涉嫌「盜竊」拘捕一男一女，行動中檢獲疑犯案發時身穿衣物。據悉，被捕男女居住區內，盜取一張寫上公司抬頭的支票，兩人與涉事公司均無關係。

初步調查顯示，19日清晨約7時，同穿黑衫的兩男一女在工廈電梯大堂對開信箱徘徊，女子將筷子伸進信箱罅隙夾取信件，兩名男子不斷窺探其他信箱，當中持長傘男子的後褲袋亦插有筷子。女子將夾到的信件交給同黨，他們即場揀選信件，將部分放回信箱，另將部分拆開查看，兩名男子不時四處張望，疑似把風。

屯門警區刑事調查隊第9隊主管、偵緝督察李嘉誠稱，警方接獲報案後隨即翻查閉路電視片段，經深入調查及分析，鎖定3名涉案人身分，警方正追緝在逃男子。