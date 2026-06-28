我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

香港工廈信箱遭筷子夾信 偷走1022美元支票兌現2人落網

香港新聞組／香港28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港屯門恆威工業中心日前有人偷信，閉路電視顯示，3名男女在大堂用筷子伸入信箱，夾出多封信，篩選想要的信件後放回其餘信件。警方26日接獲市民報案指郵寄支票尚未收到，經調查發現一張被盜取的面值8000元（港幣，下同，約1022美元）支票已被兌現。

綜合香港01、明報報導，警方翻查大量閉路電視片段後迅速鎖定目標，26日以「盜竊」罪拘捕一名53歲男子及一名33歲女子，兩人報稱無業；正追查另一名在逃男同黨。

警方表示，26日接獲市民報案，指在網上群組發現屯門區某工廠大廈，有3名可疑人偷取信件。報案人隨即聯絡相關客戶，確認客戶較早前已寄出兩張分別8000元及800元的支票，惟報案人至今仍未收到。經確認後，其中一張支票已被兌現，懷疑兩張支票已被人盜取，因此報警求助。

警方深入調查，翻查工廠大廈大量閉路電視，並在區內搜集情報，鎖定兩男一女涉案者。探員26日以涉嫌「盜竊」拘捕一男一女，行動中檢獲疑犯案發時身穿衣物。據悉，被捕男女居住區內，盜取一張寫上公司抬頭的支票，兩人與涉事公司均無關係。

初步調查顯示，19日清晨約7時，同穿黑衫的兩男一女在工廈電梯大堂對開信箱徘徊，女子將筷子伸進信箱罅隙夾取信件，兩名男子不斷窺探其他信箱，當中持長傘男子的後褲袋亦插有筷子。女子將夾到的信件交給同黨，他們即場揀選信件，將部分放回信箱，另將部分拆開查看，兩名男子不時四處張望，疑似把風。

屯門警區刑事調查隊第9隊主管、偵緝督察李嘉誠稱，警方接獲報案後隨即翻查閉路電視片段，經深入調查及分析，鎖定3名涉案人身分，警方正追緝在逃男子。

精華 FAQ

  • 警方是在26日接獲市民報案後展開調查，報案人指在網上群組見到工廈有人偷信，並確認寄出的支票遲遲未收到，之後發現其中一張已被兌現。

  • 閉路電視顯示，三名男女在大堂信箱旁徘徊，女子以筷子伸入信箱縫隙夾出多封信，再與同黨即場篩選，保留有用信件，其餘則放回信箱。

  • 警方翻查大量閉路電視及蒐集區內情報後，迅速鎖定三名涉案人，並以盜竊罪拘捕一男一女，兩人報稱無業，現正追緝另一名在逃男子。

香港

上一則

國際龍舟賽220隊4500健兒維港較勁 掀夏日盛會高潮

下一則

香港觀塘裕民坊車道永久封閉 市民拍照打卡告別

延伸閱讀

香港機場金條劫案7男女被捕 涉內鬼 6公斤金條暫未追回

香港機場金條劫案7男女被捕 涉內鬼 6公斤金條暫未追回
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
紐約皇后區郵件盜竊問題惡化 黃友興聯手孟昭文促聯邦徹查

紐約皇后區郵件盜竊問題惡化 黃友興聯手孟昭文促聯邦徹查
郵寄支票變危險 專家呼籲少開支票改採電子交易

郵寄支票變危險 專家呼籲少開支票改採電子交易

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...