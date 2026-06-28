香港觀塘裕民坊車道永久封閉 市民拍照打卡告別

觀塘裕民坊及同仁街的行車道27日凌晨零時起封閉，26日不少市民前來打卡留念。（取材自臉書）

為配合市區重建局跨越約30載的「觀塘市中心2.0」重建項目最後一期發展的地下管線改道工程，觀塘裕民坊及同仁街行車道由28日凌晨零時起永久封閉，禁止所有車輛駛入。現場設有指示牌預告街道封閉，不少市民27日前來排隊「打卡」與告別，更有巴士迷在紅燈時停留在馬路中心、拍攝迎面而來的巴士。

綜合大公報、明報報導，市建局27日表示，地下管線改道工程進行期間，裕民坊及同仁街的部分行人路會維持通行，讓市民往返港鐵觀塘站、裕民坊公共運輸交匯處、協和街、物華街及康寧道一帶。裕民坊及同仁街的行車道，則於28日凌晨零時開始封閉。

市建局稱，工程完成後，根據早前已獲批准的規畫，裕民坊及同仁街將分別改作綠化休憩空間及項目基座，實現人車分隔。至於相關街道的街名牌，因屬港府 公物，市建局會按既定做法，稍後諮詢負責的相關港府部門如何處理。

封路後，途經裕民坊的18條巴士路線及兩條通宵小巴路線將改道，改為分散停靠裕民坊公共運輸交匯處、協和街、物華街及觀塘道四個站點。原設於裕民坊的的士站亦會停用，跨境巴士則改於公共運輸交匯處內上落

27日午3時許，現場有工人提前在附近空地擺放水馬預備入夜封路，眾多市民偕家人聚集在裕民坊和同仁街交界處的路牌下排隊「打卡」，27日有不少舊街坊一家老幼到場拍照留念。在藍田長大的李先生稱裕民坊承載童年回憶，曾與祖母在此拍下珍貴相片，27日專程抱著牙牙學語的女兒到場留影，冀以此傳承在裕民坊的家族回憶。憶及往昔，不少居民異口同聲形容「永遠都在（裕民坊）麥當勞前面等人」，屬舊街坊的集體記憶。

李先生談及舊日裕民坊，他說當年舊樓林立，可說嘈雜、擁擠，但正是滿街地舖、車水馬龍景觀組成裕民坊的人情味，「在今日香港 已很稀有」。

在附近居住近40年的楊先生則說，裕民坊承載人生中不少記憶，如在已消失的銀都戲院、遊戲機中心認識朋友；楊太說二人是在裕民坊小巴站結識後相戀，二人形容對裕民坊感不捨，楊先生更希望港府工程能保留裕民坊、同仁街路牌紀念。

觀塘裕民坊及同仁街的行車道27日凌晨零時起封閉，26日不少市民前來打卡留念。（取材自臉書）