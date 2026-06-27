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粵片紅星17歲風靡亞洲 苗金鳳兩度失婚80歲驚傳逝世

香港新聞組╱香港27日電
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香港資深女星苗金鳳25日辭世，享壽80歲。(取材自小紅書)
香港資深女星苗金鳳25日辭世，享壽80歲。(取材自小紅書)

香港資深女星苗金鳳25日下午3時於將軍澳醫院辭世，享壽80歲。消息經家屬委託香港藝人田啟文證實，但死因尚未對外公布。噩耗傳出後，震驚香港演藝圈，不少圈內人士及影迷紛紛表達哀悼，緬懷這位見證香港粵語電影黃金年代的重要演員。

綜合香港01報導，苗金鳳原名林慧珊，17歲踏入影壇，早年以本名演出電影，憑藉「雙鳳仇」嶄露頭角，隨後憑清秀脫俗的外貌及溫婉柔美的銀幕形象迅速走紅，成為1960年代粵語電影代表性女星之一。「雙鳳仇」、「珍珠淚」及「一水隔天涯」等作品均深受觀眾喜愛，其中「一水隔天涯」更讓她紅遍香港及東南亞華人地區，奠定影壇地位。

隨著香港影視產業轉型，苗金鳳由電影跨足電視圈，展現不同面向的演技。她曾在「烈火雄心」中飾演李子雄的母親，也在長壽劇「真情」中演活「越南婆」一角，成功擺脫早年柔弱少女形象，以成熟自然的演技持續活躍幕前，演藝生涯橫跨半個多世紀。

感情生活方面，苗金鳳20歲時與年長20歲的電影公司老闆劉芳結婚，後因性格不合離異，但兩人始終維持友好關係。1986年，她再婚嫁給澳洲華僑醫師並移居雪梨，婚姻僅維持兩年，之後一直保持單身。

近年苗金鳳已淡出演藝圈，自2005年起鮮少接演新作，2013年應曾志偉及陳維冠邀請客串TVB劇集「女人俱樂部」，成為退休前少數公開演出。她曾坦言已對拍戲失去興趣，希望回歸平靜生活。

苗金鳳離世後，多位合作多年的藝人發文悼念。演員潘志文表示，兩人自1970年代起多次合作，苗金鳳待人親切、斯文有禮，當年更曾在工作上伸出援手，令他一直銘記於心。他也回憶，苗金鳳臉上雖有一道明顯疤痕，但在鏡頭前幾乎看不出痕跡，無論化妝與否都十分美麗，如今驟然離世，令他感到格外不捨。

香港資深女星苗金鳳25日辭世，享壽80歲。(取材自紅星新聞)
香港資深女星苗金鳳25日辭世，享壽80歲。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 苗金鳳於25日下午3時在將軍澳醫院辭世，享壽80歲。消息由家屬委託田啟文證實，但目前外界仍未得知確切死因。

  • 苗金鳳17歲入行，早年以本名演出，憑《雙鳳仇》嶄露頭角，之後以《珍珠淚》《一水隔天涯》等片走紅，成為1960年代粵語片代表女星。

  • 苗金鳳曾兩度結婚，第一段婚姻因性格不合結束，第二段婚姻僅維持兩年；其後長期單身，晚年淡出幕前，2005年後少有新作，僅偶爾客串。

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