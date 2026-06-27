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港樓價連升12月累漲12.36% 創7年最長連漲 租金連7月寫新高

香港新聞組╱香港27日電
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香港私人住宅樓價延續強勁升勢，樓價指數今年來截至5月則上升7.44%，連升12個...
香港私人住宅樓價延續強勁升勢，樓價指數今年來截至5月則上升7.44%，連升12個月，累漲12.36%；租金指數更連續7個月創歷史新高。(中通社)

香港樓市延續回暖走勢。根據香港差餉物業估價署最新公布數據，今年5月私人住宅售價指數報321.9點，較4月上升1.42%，不僅連續第12個月走高，累計漲幅達12.36%，更創下自2018年中以來、近7年最長的連漲紀錄。今年前5個月，樓價已上升7.44%，顯示住宅市場在撤辣措施及租賃需求支撐下，持續維持穩健表現。

文匯報報導，雖然目前樓價仍較2021年9月歷史高點398.1點低約19%，但市場氣氛明顯改善。同期公布的中原城市領先指數（CCL）亦連升4周，最新報159.94點，逼近160點關卡，創近3年新高，反映二手住宅市場同步回暖。

租賃市場表現同樣強勁。5月住宅租金指數升至204.1點，按月增加0.34%，已連續7個月刷新歷史新高。市場人士指出，暑假一向是租屋旺季，加上非本地學生陸續赴港，以及政府持續吸引專業人才，住宅租賃需求保持旺盛，預料第三季租務活動將進一步升溫，全年租金有望上漲5%至8%。

分析指出，今年5月樓價升幅擴大，主要反映4月底至5月初新建案熱銷的市況。當時多個新案推出後迅速售罄，住宅成交量已連續15個月維持千宗以上，加上首季香港經濟成長5.9%、失業率維持3.7%低位，以及美國聯準會連續維持利率不變，都為樓市提供支撐。其中，以實用面積約431平方呎以下的小坪數住宅表現最為突出，5月單月漲幅達1.55%，優於整體市場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價連升12個月，主要受惠於撤辣政策帶動，加上全球金融市場波動，使房地產再次展現保值與避險功能，而租金持續創新高，也進一步提升置產吸引力。

他認為，儘管近期港股回落、發展商推案速度放緩，短期成交略有降溫，但香港經濟基本面穩健，IPO市場活躍，下半年樓價仍有望再升5%至8%。

不過，市場對後市並非毫無疑慮。高力香港指出，美國聯準會未來利率政策仍存在變數，若通膨升溫導致利率再度上調，恐影響置業意願；此外，內地加強整治違規跨境投資，也可能令部分買家轉趨觀望。

業界建議，無論發展商或二手業主，都應審慎評估宏觀經濟及資金流向，整體而言，今年香港住宅市場仍可望維持溫和上升格局。

精華 FAQ

  • 5月私人住宅售價指數升至321.9點，按月上升1.42%，已連續第12個月走高，累計升幅達12.36%，反映住宅市場在撤辣及需求支持下持續回暖。

  • 5月住宅租金指數升至204.1點，連續7個月刷新歷史高位。暑假租屋旺季、非本地學生來港，以及政府吸引人才，均令租賃需求保持強勁。

  • 業界普遍認為樓市仍有溫和上升空間，部分人士預測下半年樓價可再升5%至8%。但美國利率變化、內地跨境投資整治等因素，仍可能影響買家信心。

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