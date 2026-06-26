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鱷魚爬鄰宅…35歲港女藏30瀕危動物被捕 家中搜出63隻動物

香港新聞組／香港26日電
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香港民宅陽台驚現鱷魚，遭愛護動物協會專家捕獲。（取材自香港愛協網站）
香港民宅陽台驚現鱷魚，遭愛護動物協會專家捕獲。（取材自香港愛協網站）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：深水埗住宅平台驚見1.5公尺鱷魚，愛協到場成功捕捉送醫。
  • 重點二：警方追查後入屋搜出63隻動物，其中30隻爬蟲屬瀕危物種。
  • 重點三：35歲女住戶自稱作教育用途，惟無許可證被漁護署拘捕。

香港市區民宅陽台驚現一條1.5公尺長鱷魚，已被香港愛護動協會帶走救治，香港警方救援調查，發現附近另一民宅單位有大批爬蟲動物，包括另一鱷魚。35歲女住戶聲稱管有該批動物作教育用途，但未能出示管有許可證或相關證明，漁護署遂以涉嫌非法管有瀕危物種將其拘捕。

綜合大公、文匯報報導，深水埗大埔道一幢住宅大廈平台在24日驚現1.5米長灣鱷。警方通宵搜尋鱷魚的主人，至25日凌晨鎖定涉事單位並聯同漁護署人員入屋調查，發現單位如動物展館，共有63隻爬行、兩棲及節肢動物，包括鱷魚在內30隻爬行動物屬受保護的瀕危物種。

事發25日午間，九龍深水埗大埔道一幢住宅大廈，有戶主中午報警稱，前一晚聽到陽台有聲音但無異樣，到24日近中午，在陽台雜物堆發現一隻鱷魚，懷疑由樓上掉下來。警方接報到場調查，聯絡香港愛護動物協會處理。

香港愛協隨即派出幾名督察，帶同裝備到場協助。在現場後發現鱷魚匿藏在住戶單位平台的雜物底下。經評估現場情況後，督察成功用套索與長網，將鱷魚安全捕捉。愛協稱，鱷魚有一隻腳懷疑受傷，估計屬未成年的暹羅混血鹹水鱷，轉交漁護署跟進。

有爬蟲類專家相信牠是非法走私寵物，這鱷魚是灣鱷及暹羅鱷混種，可以生長至5公尺長。愛協專家則認為牠體型較小，估計屬未成年的暹羅混血鹹水鱷。

港府漁護署人員認定有關瀕危動物未能提供有效養殖准許證，以及未能交代有關瀕危動物來源，相關瀕危動物全部由漁護署人員檢走。

據悉，鍾姓女子承認是相關動物的飼養人，並聲稱作教育用途，但未能提供有效瀕危動物管有許可證，也未能交代有關瀕危動物的來源，漁護署將進一步調查鱷魚及其他瀕危動物的來歷。

漁護署強烈呼籲，市民勿在家中飼養具危險性或具攻擊性的動物。漁護署發言人指出，根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲豁免或另有規定，管有附錄I或附錄II物種的人必須持有管有許可證或相關證明文件以證明動物來源。非法管有瀕危物種屬嚴重罪行。一經定罪，最高可被罰款1000萬港元（約127萬美元）及監禁10年，相關物品亦會在定罪後被充公。漁護署會保持警覺，持續從不同渠道加強監察及搜集情報，並積極採取執法行動，打擊相關罪行。

精華 FAQ

  • 現場由香港愛護動物協會督察使用套索和長網成功捕捉，之後交由漁護署跟進救治與調查。鱷魚身上疑有受傷，專家推測屬未成年混種鹹水鱷。

  • 警方聯同漁護署入屋調查後，發現單位宛如動物展館，共有63隻爬行、兩棲及節肢動物，其中30隻爬行動物屬受保護瀕危物種。

  • 她聲稱飼養動物作教育用途，但無法提供有效管有許可證或來源證明，因此被指涉嫌非法管有瀕危物種。依法最高可罰款1000萬港元及監禁10年。

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