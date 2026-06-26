我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

幫助深層睡眠 快試試這簡單飲品

AI產品需求帶動 香港對美出口大增55.7% 連升10個月

香港新聞組／香港26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港府統計處25日發表的統計數字，今年5月份香港商品整體出口貨值為6112億港元，...
港府統計處25日發表的統計數字，今年5月份香港商品整體出口貨值為6112億港元，同比上升40.8%；商品進口貨值為6554億港元，同比上升42%；圖為香港一個貨櫃碼頭。( 中新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港5月出口按年勁升40.8%，連續27個月上升，並連續兩個月錄得逾40%增幅。
  • 重點二：對美出口大增55.7%，首五個月累計升46.8%，反映AI相關需求帶動外貿。
  • 重點三：電動機械及辦公室機器出口最強，經濟學家估全年香港出口可增長三成。

港府統計處25日發布貿易數據，香港5月商品出口貨值按年勁升40.8%，與市場預期的41.7%升幅相近，為連續27個月上升，也是連續2個月錄得逾40%的出口增幅。當中，香港5月份對美出口大升55.7%，較4月份37.5%的增幅大增18.2個百分點，連升10個月，今年首5個月計大升46.8%。

文匯報報導，港府表示，香港出口持續強勁擴張，主因全球AI電子產品需求旺盛，亞洲及北美多個市場出口大幅走高，預期AI產品需求持續支撐貿易，但仍需警惕地緣風險；經濟學家則看好香港全年出口最少增長三成。

據統計處數字顯示，香港5月商品整體出口貨值為6112億元（港元，下同，約779.57億美元），按年上升40.8%，為連續第27個月上升；5月份商品進口貨值為6554億元，按年上升42%，是連續第17個月增長，也是連續3個月錄得超過40%的升幅。5月份錄得有形貿易逆差442億元，相等於商品進口貨值的6.7%。數字顯示，香港今年首5個月的商品整體出口貨值按年上升36.2%，同期商品進口貨值按年上升39.6%。今年首5個月錄得有形貿易逆差2422億元，相等於商品進口貨值的8%。

據報導，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷看好AI電子產品的旺盛需求，可以繼續支撐香港的貿易前景，他表示，全球多個經濟體對AI相關產品（特別是芯片）的需求持續強勁，而且現時有相當大數量的AI相關產品需要經香港轉口，他預計今年餘下時間，香港出口表現有望繼續強勢，現階段預料今年全年香港出口有望按年至少增長30%。

統計數字顯示，按貨品類別計，5月大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1143億元，升56.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增307億元，升50.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增192億元，升37.6%）。

按國家或地區比較，5月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升44.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升114.2%）、台灣（升90.2%）、越南（升67.8%）、泰國（升56%）和中國內地（升48.5%）。

除亞洲的目的地外，5月輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升61.7%）和美國（升55.7%）。

精華 FAQ

  • 因為5月商品出口貨值按年勁升40.8%，不但連續27個月上升，亦是連續兩個月錄得逾40%的高增幅，顯示外貿動能仍然強勁。

  • 港府與分析師都指出，全球AI電子產品需求旺盛，尤其芯片及相關零件需求強勁，經香港轉口的貨量增加，成為出口持續擴張的主要推力。

  • 市場方面，美國出口升55.7%，新加坡升114.2%，台灣升90.2%；貨品方面，電動機械及零件升56.1%，辦公室機器升50.2%，顯示科技產品最受惠。

香港 港府

上一則

鱷魚爬鄰宅…35歲港女藏30瀕危動物被捕 家中搜出63隻動物

下一則

陝男24萬彩禮娶妻 25天後新娘落跑住進男友家 騙行不是第一次

延伸閱讀

日本5月出口大增17% 日圓貶值推升進口再現貿易逆差

日本5月出口大增17% 日圓貶值推升進口再現貿易逆差
內需疲軟 中國5月消費、投資雙熄火 零售總額首見負成長

內需疲軟 中國5月消費、投資雙熄火 零售總額首見負成長
香港超級富豪1.83萬人輸紐約 全球城市第2 同比大增26.4%

香港超級富豪1.83萬人輸紐約 全球城市第2 同比大增26.4%
美PCE通膨增溫 寫2023年4月來最大升幅 Fed升息機率更高

美PCE通膨增溫 寫2023年4月來最大升幅 Fed升息機率更高

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

2026-06-19 05:30
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元