AI產品需求帶動 香港對美出口大增55.7% 連升10個月

港府統計處25日發表的統計數字，今年5月份香港商品整體出口貨值為6112億港元，同比上升40.8%；商品進口貨值為6554億港元，同比上升42%；圖為香港一個貨櫃碼頭。( 中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港5月出口按年勁升40.8%，連續27個月上升，並連續兩個月錄得逾40%增幅。

香港5月出口按年勁升40.8%，連續27個月上升，並連續兩個月錄得逾40%增幅。 重點二： 對美出口大增55.7%，首五個月累計升46.8%，反映AI相關需求帶動外貿。

對美出口大增55.7%，首五個月累計升46.8%，反映AI相關需求帶動外貿。 重點三：電動機械及辦公室機器出口最強，經濟學家估全年香港出口可增長三成。

港府 統計處25日發布貿易數據，香港 5月商品出口貨值按年勁升40.8%，與市場預期的41.7%升幅相近，為連續27個月上升，也是連續2個月錄得逾40%的出口增幅。當中，香港5月份對美出口大升55.7%，較4月份37.5%的增幅大增18.2個百分點，連升10個月，今年首5個月計大升46.8%。

文匯報報導，港府表示，香港出口持續強勁擴張，主因全球AI電子產品需求旺盛，亞洲及北美多個市場出口大幅走高，預期AI產品需求持續支撐貿易，但仍需警惕地緣風險；經濟學家則看好香港全年出口最少增長三成。

據統計處數字顯示，香港5月商品整體出口貨值為6112億元（港元，下同，約779.57億美元），按年上升40.8%，為連續第27個月上升；5月份商品進口貨值為6554億元，按年上升42%，是連續第17個月增長，也是連續3個月錄得超過40%的升幅。5月份錄得有形貿易逆差442億元，相等於商品進口貨值的6.7%。數字顯示，香港今年首5個月的商品整體出口貨值按年上升36.2%，同期商品進口貨值按年上升39.6%。今年首5個月錄得有形貿易逆差2422億元，相等於商品進口貨值的8%。

據報導，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷看好AI電子產品的旺盛需求，可以繼續支撐香港的貿易前景，他表示，全球多個經濟體對AI相關產品（特別是芯片）的需求持續強勁，而且現時有相當大數量的AI相關產品需要經香港轉口，他預計今年餘下時間，香港出口表現有望繼續強勢，現階段預料今年全年香港出口有望按年至少增長30%。

統計數字顯示，按貨品類別計，5月大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1143億元，升56.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增307億元，升50.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增192億元，升37.6%）。

按國家或地區比較，5月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升44.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升114.2%）、台灣（升90.2%）、越南（升67.8%）、泰國（升56%）和中國內地（升48.5%）。

除亞洲的目的地外，5月輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升61.7%）和美國（升55.7%）。