李玟驟逝3年突掀法律戰 遺產執行人嚴厲控訴這些人疏忽

李玟去世三年，突掀法律戰。圖為2020年12月，李玟出席第三屆海南島國際電影節。(中新社資料照片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李玟逝世近三年後，遺產執行人提告追究醫療與急救疏失。

李玟逝世近三年後，遺產執行人提告追究醫療與急救疏失。 重點二： 訴狀指精神科醫師、兩名救護員及香港消防處均列被告。

訴狀指精神科醫師、兩名救護員及香港消防處均列被告。 重點三：案件將於今年12月7日開庭，爭點在因果關係與責任歸屬。

華語樂壇天后李玟 （CoCo）2023年7月離世，享年48歲，當時震驚整個演藝圈。沒想到時隔近三年，這起悲劇竟引發法律攻防戰。根據港媒報導，李玟的唯一遺產執行人近日正式向香港 區域法院遞交訴狀，針對死者生前的醫療照護與送醫急救過程提出嚴厲控訴，要求相關負責人進行人身傷亡的損害賠償。

根據訴狀內容，原告為李玟（原名李美林）唯一遺囑執行人Frances Wang，被告則包括精神科醫師王穎姍、兩名救護員及香港消防處。案件目前已排定於今年12月7日開庭進行程序審理。

據報導，訴狀中特別指出，李玟在2022年8月至2023年6月這長達近10個月的時間裡，曾多次前往該精神科診所進行門診或透過電話諮詢，但期間疑似遭受不當的醫療疏失。此外，針對2023年7月2日李玟在山頂寓所「受傷」後，急救隊員在將她送往瑪麗醫院的救護車途中，同樣被指控存在救護疏漏，未盡到專業的急救責任。

據《New Monday》報導指出，將政府機關與救護人員全列為被告的官司頗為罕見，案件隨即在網路上掀起熱議。原告是依據香港《致命事故條例》及《法律修正及改革（綜合）條例》正式提出訴訟，法界人士對此分析，未來法庭審訊的核心，將聚焦在醫療行為與急救處置是否與死者的過世存在直接的因果關係。

李玟離世後，其死因引發外界諸多揣測，曾有傳聞指與疾病或丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）等因素有關。對此，李玟二姊Nancy（李思林）當時公開呼籲外界不要過度臆測，並澄清表示，李玟並非病逝，因此依照香港政府相關規定，案件須進行解剖程序。

Nancy表示，希望外界停止未經證實的猜測，尊重家屬及相關程序。截至目前為止，香港官方仍未公布李玟的驗屍報告，外界流傳的各種說法也尚未獲得官方證實，其確切死因仍有待官方公布。

消息曝光後，外界再度關注李玟離世前的經過。網路上近來流傳不少相關說法，其中包括有傳聞指出，李玟送醫途中疑因車輛晃動引發嘔吐，進而造成呼吸道阻塞，最終導致嚴重後果。不過目前相關內容尚未獲官方證實，也未出現在法院公開文件中，實際情況仍有待後續司法調查釐清。