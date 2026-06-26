香港3500商戶慶七一 餐飲多推71折 盼吸引港人留港消費

為慶祝香港回歸29周年，香港近3500間食肆及商戶推出堂食或部分商品七一折優惠；圖為全港多區及交通工具換上節慶裝飾。(中通社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 近3500間食肆商戶參與七一回歸優惠活動，主打堂食及商品七一折。

近3500間食肆商戶參與七一回歸優惠活動，主打堂食及商品七一折。 重點二： 多間餐飲品牌推出長者友善折扣，配合港府推動銀髮經濟政策。

多間餐飲品牌推出長者友善折扣，配合港府推動銀髮經濟政策。 重點三：啟德體育園與零售館同期辦升旗及消費獎賞，帶動節日氣氛。

為慶祝香港 回歸29周年，香港飲食業聯合總會聯同現代管理（飲食）專業協會等多個餐飲業團體，共同主辦「飲食界7.1慶回歸優惠活動2026」，近3500間食肆及商戶在回歸紀念日期間，就指定菜式或餐飲品提供優惠，當中多間食肆、酒店、便利店及麵包店等商戶推出堂食或部分商品七一折優惠。

大公、文匯報報導，今年活動響應港府 推動銀髮經濟政策，鼓勵參與食肆提供長者友善的餐飲優惠，其中泰昌餅家部分分店推出七一折優惠，凡持有長者卡的長者當日惠顧指定分店，正價皇牌蛋撻或酥皮蛋撻可享七一折優惠，即每個6.4元（港元，下同，約0.81美元）。包點先生全線推出優惠，出示樂悠咭或長者卡者，包類三件或以上七一折，點心兩份七一折。

太興集團旗下十餘個品牌包括太興、敏華冰廳、亞參雞飯等，將於七一當天推出全日堂食全單七一折。另外，大家樂快餐於27日至7月1日推出指定晚市二人餐七一折優惠，以及99元享用冬瓜盅二人小菜晚餐；7月1日上午11時至下午2時則推出午市優惠，71元可選購任何兩客燴葡國雞飯或四重芝士焗肉醬意粉，還可以加15元享用粒粒紅豆冰兩杯。

另外，7月1日至7日期間，麥當勞App以優惠券推出9.9元的厚椰奶鐵；肯德基七一推出優惠價7.8元經典葡撻1件，需於自助點餐機或KFC手機App輸入兌換碼71ET購買。Pizza Hut（必勝客）七一當天，堂食或外賣自取惠顧香蒜肉絲意粉，並出示Pizza Hut社交平台指定貼文圖片，即可享買一送一優惠。

業界期望有關優惠可吸引港人留港消費，訪港旅客亦可分享香港特區生日的喜悅。飲食界立法會議員梁進表示，今年飲食業界面對各種挑戰與轉變，業界仍積極支持政府，並期望透過活動，讓市民及旅客享受多元優惠，感受到業界的熱情與誠意。

此外，啟德體育園為慶祝香港特區成立29周年，將於7月1日在中央廣場舉行隆重的升旗儀式，邀請政商界嘉賓及社區領袖蒞臨出席。現場並設有公眾觀賞區，邀市民一同見證莊嚴時刻，而當日體育園亦精心安排多個運動體驗坊，讓市民感受運動的樂趣，在歡樂氣氛中共度這個別具意義的日子。

為與市民共享節日喜悅，啟德零售館將推出「七一慶回歸加碼獎賞」，7月1日至14日期間，「啟德體育園之友」會員在指定商戶同日累積電子消費滿300元，即可獲贈30元電子美食餐飲券一張，先到先得，換完即止。