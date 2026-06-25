香港超級富豪1.83萬人輸紐約 全球城市第2 同比大增26.4%

全球財富情報機構Altrata調查顯示，香港擁有超級富豪達1.829萬人；圖為香港匯豐總行大廈等金融建築。(中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港超高淨值人士達1.829萬人，全球城市排名第二。

香港超高淨值人士達1.829萬人，全球城市排名第二。 重點二： 香港UHNW人數按年大增26.4%，資產總值達2.1兆美元。

香港UHNW人數按年大增26.4%，資產總值達2.1兆美元。 重點三：報告指金融改革、樓市回暖及跨境資金回流推升財富。

總部在紐約的全球財富情報機構Altrata，在最新對全球淨資產超過3000萬美元的超高淨值群體（Ultra High Net Worth，UHNW）的調查顯示，香港 擁有的UHNW達1.829萬人，數量在全球城市中位列第二，同比大增26.4%；相關群體總身家達2.1兆美元，於全球各經濟體排名第六。報告指出，香港與內地融合提速、經濟結構轉型，加上樓市及金融市場向好，拉動香港資產與富豪規模顯著擴張。

大公、文匯報報導，報告指出，去年全球UHNW群體受到AI驅動的創富、地緣格局變化及財富傳承的加速重構，總身家按年增長14.3%至63.8兆美元，為美國GDP的兩倍以上；總人數55.69萬，按年增長14.4%，為2017年以來最快增速。

報告稱，儘管UHNW人口僅占全球百萬富翁總數的1.1%，但其控制的財富卻占總額的32%，凸顯相關群體有極高的經濟影響力。

以經濟體劃分，美國仍是全球最多UHNW人數的地方，達20.68萬人，占全球37%，並超過其餘前十名國家或地區的總和。第二名和第三名分別是中國內地和德國，分別有5.549萬人和2.833萬人。

若以城市劃分，紐約繼續是第一名，擁有近2.4萬名UHNW，年增16.9%；香港排名第二，達1.829萬人，年增26.4%；洛杉磯以1.2995萬人排第三，年增16.9%。報告指出，跨境財富資金回流帶動了香港UHNW人數猛增。以UHNW群體的資產規模計，香港達2.1兆美元，在全球經濟體中排名第六，數字四捨五入前只略少於日本及英國。

報告提到，此前香港市場投資情緒低迷，但後續隨著金融體制改革，投資領域改革落地，政策層面打通與內地資本市場聯動通道，帶動資本市場流動性與居民資產淨值同步修復。同時樓市「撤辣」，疊加亞洲區對高端財富管理服務需求暴增，香港同時又是亞洲私人銀行、家族辦公室、離岸財富管理的核心樞紐之一，香港的超高財富規模持續增加。

報告提到，中國內地及德國雖然分列全球第二、第三多UHNW人數的市場，但由於兩者的UHNW人數分布在眾多城市之中，故他們並未有城市進入全球前12富豪集聚城市之列。兩國排名最高的城市分別位列全球第29名、第44名。

另外，Altrata《2026年全球超高財富報告》預測，到2030年全球超高淨值群體（UHNW）將達到74萬6570名，比2025年大增近19萬人。屆時全球UHNW總身家將由63.8兆美元，增至85兆美元，增幅33%。值得一提的是，亞洲的UHNW增幅在未來五年將領先北美及歐洲，年均增長達6.5%，到2030年將突破19.4萬人。