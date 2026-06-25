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港鐵女乘客獨力運雙人床墊 網驚「真的不能更癲」誇張如AI

香港新聞組／香港25日電
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網上瘋傳一張圖片，港鐵將軍澳站有黑裙女獨自運送一張雙人床墊，雖然床墊高度比黑裙女...
網上瘋傳一張圖片，港鐵將軍澳站有黑裙女獨自運送一張雙人床墊，雖然床墊高度比黑裙女高了不少，但她仍神態自若，令路人嘖嘖稱奇。（取材自臉書）

搭港鐵攜帶物件設有體積限制，但不時有乘客公然挑戰相關附例。近日網上流傳兩張相片，顯示有女乘客獨力搬運一張雙人床墊搭港鐵。不少網民覺得太誇張，質疑是AI生成圖，但有目擊者聲稱當日曾見到該女乘客一個人搬床墊，孰真孰假引發熱議。

大公、文匯報報導，近日在多個Fb群組及Threads的平台上，均有人上傳該兩張相片並留言指：「這都可以入閘？！」「那麼大張床墊居然無職員發現」、「一個女人可以搬張床墊去搭港鐵，女人真是撐起半邊天」。相片可見穿黑裙女子身處港鐵將軍澳站月台，單人匹馬扶著巨型床墊等候列車。

網民對女子能獨自在港鐵範圍搬運床墊嘖嘖稱奇，「其實6呎乘4呎雙人床墊好重，不知道一個女仔可以搬得動？」「力壯如牛，氣拔山河」、「真的不能更癲！ 港鐵職員真的大發慈悲。」但亦有不少網民直指是AI相片，質疑如此猖獗難逃職員法眼。

不過，多名網民均自稱是目擊者，「我今早都見到她自己一個人推，推推停停，床墊完全無包裝，幫港鐵抹地」、「今朝我做完運動見她還有個男人幫手」，有網民追問meta.ai，亦獲回覆「這2張圖不似AI，真實相機會大」並解釋「睇細節：燈光影、月台路線牌、其他乘客、床墊質地摺痕、倒影都自然一致，無AI常見的手指變形、文字亂碼、背景融化問題。」

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，每名乘客只可攜帶一件長闊高總和不超過170厘米、且任何一邊長度不超過130厘米的行李。違者可被拒絕入站或被罰款檢控。

精華 FAQ

  • 焦點在於一名黑裙女子被拍到獨力扶著巨型雙人床墊等候港鐵，畫面極不尋常，網民一方面驚嘆誇張，另一方面懷疑照片是否由AI生成。

  • 因為床墊體積龐大，卻似乎能在月台出現並被女子單人搬運，令部分人覺得不合常理。不過有人以細節分析回應，指光影、文字及背景都自然。

  • 根據《香港鐵路附例》，每名乘客只可攜帶一件行李，長闊高總和不得超過170厘米，且任何一邊不得超過130厘米，否則可被拒入站或檢控。

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