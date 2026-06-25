古巨基無懼AI時代 暫時不開大型巡迴演唱會1主因曝光

港星古巨基（左）透露目前人生最大的快樂來自家庭，暫時不考慮舉辦大型巡迴演唱會；圖為古巨基和妻小的合照。（取材自臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 古巨基認為AI難取代人類創作中的情感與生命溫度。

古巨基認為AI難取代人類創作中的情感與生命溫度。 重點二： 他回顧出道三十五年歷程，強調人生要勇於嘗試新機會。

他回顧出道三十五年歷程，強調人生要勇於嘗試新機會。 重點三：因重視家庭陪伴與兒子成長，他暫不舉辦大型巡迴演唱會。

香港 藝人古巨基日前受邀出席Google 舉辦的「Talks at Google」講座。談到人工智慧（AI）是否會取代歌手與音樂創作者時，古巨基強調，人類創作所蘊含的情感與生命經驗仍具有不可取代性，無論是演唱、演奏、作曲或填詞，創作者投入其中的真實感受與情感溫度，都是音樂作品的重要核心。科技進步是無法避免的發展趨勢，創作者需要做的是適應改變，並在新環境中持續從事自己熱愛的工作。

香港01報導，身兼歌手、演員、設計師、漫畫家及企業家等多重身分的古巨基，在活動中回顧出道35年的演藝歷程。他透露童年偶像為張國榮，小時候雖希望舉辦個人畫展，但也熱愛音樂。他最初參加電視台訓練班從基層演員做起，曾演出學生及各類不起眼的小角色，轉任娛樂節目主持後才獲得唱片公司注意，開啟歌唱事業。面對低潮，他的座右銘是「不試不知道運氣好不好」與「試試看，不會少塊肉」，認為人生應勇於嘗試。

古巨基強調：「我想強調的是，唱歌和做音樂，不論是你彈奏吉他的弦音、演唱的歌聲，還是創作的詞曲，只要是人的創作，那就是有血有肉的。」他認為這種屬於人類的創作本質絕對無法被科技替代，「聽眾是一定能感受到其中有沒有溫度的。」他並表示創作與人聲有血有肉，這是AI無可取代的。

在音樂創作上，古巨基偏好製作具有完整概念的專輯，如《遊戲．基》、《大雄》、《Human我生》、《時代》到《維多利亞》等。他以《Human我生》為例，專輯從描述嬰兒誕生延伸至生命終點，呈現人生不同階段，這類專輯最適合依曲目順序聆聽。雖然串流音樂平台興起改變了聆聽習慣，但他認為概念專輯仍具價值。目前他正籌備新音樂計畫，將與多位新生代創作歌手合作；他創立的YouTube頻道「ChillGOOD TV」旗下節目「Music Panda」，近年也持續推廣樂壇新秀與原創作品，先前更曾運用AI技術為比賽優勝者製作音樂錄影帶。

講座最後，被問及職業生涯中最具成就感的時刻，古巨基並未提及任何獎項或事業成績，而是表示兒子出生的那一刻最令他難忘。他透露目前人生最大的快樂來自家庭，因此暫時不考慮舉辦大型巡迴演唱會，希望能有更多時間陪伴家人和孩子成長。對他而言，只要有家人陪伴的地方，就是最美好的地方。