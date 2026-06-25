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香港中小學生自殺問題嚴重 5年累計141宗 中學生占90%

香港特派員李春／綜合報導
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香港近年中小學生輕生問題受到關注。圖為香港維多利亞港。（中新社資料照片）
香港近年中小學生輕生問題受到關注。圖為香港維多利亞港。（中新社資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港中小學生懷疑輕生五年累計141宗，中學生占九成。
  • 重點二：今年學校及教育局轉介個案330宗，已超過去年全年。
  • 重點三：政府推行三層應急機制，並擴至小四至小六試行。

香港學生精神健康成問題，過去五年中小學學生懷疑輕生身亡個案累計達141宗，今年相關轉介個案大幅增加，港府教育局長稱自殺包括企圖自殺是一個複雜問題。

港府教育局局長蔡若蓮回覆立法會議員書面質詢，稱香港中小學學生懷疑輕生身亡個案去年有31宗，過去三年共有91宗，當中中學生占總個案數目約90%，小學生個案則占約10%；男學生占總個案數目約59%，女學生則占約41%。

而自2021年至2025年，香港中小學學生懷疑輕生身亡個案累計達141宗。蔡若蓮指港府非常重視學生的精神健康，強調自殺包括企圖自殺是一個複雜問題，由多方面因素互相影響而成，主要來自人際關係，包括家庭、社交或感情方面問題，及個人問題，如學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病等，而每個個案背後原因不盡相同。

她提供的資料說，為及早識別和支援有較高自殺風險的學生，香港政府自2023年12月起在全港中學推行校本「三層應急機制」，並於2025/26學年將機制恆常化在全港中學實施及擴展至在小學四至六年級試行。

據她提供的數字，截至今年3月底，由學校或教育局轉介的個案為330宗，已超越2024/25學年全年的299宗和2023/24學年的104宗。

在第三層應急機制方面，香港的校長可直接將有高自殺風險的學生轉介至香港醫院管理局轄下的精神科專科門診接受評估及治療。醫管局的專科門診診所會實施分流制度，確保病情緊急並需要及早診治的病人獲得優先跟進。

截至今年3月底，香港醫管局精神科服務接獲的校長轉介個案數目有63宗，當中分流為第一優先類別（緊急）的占11%、第二優先類別（半緊急）則占48%，為校長而設的電話諮詢熱線查詢來電數目為39宗。

精華 FAQ

  • 自2021年至2025年，香港中小學生懷疑輕生身亡個案累計達141宗，其中中學生約占九成，小學生約占一成，反映風險主要集中在中學階段。

  • 截至今年3月底，由學校或教育局轉介的個案已達330宗，明顯高於2024/25學年的299宗，也遠多於2023/24學年的104宗，顯示求助需求上升。

  • 政府自2023年起推行校本三層應急機制，校長可直接轉介高風險學生至醫管局精神科門診；門診會按病情分流，緊急個案優先跟進。

香港 教育局 港府

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