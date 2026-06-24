香港民宅房屋面積30年縮小26% 比新加坡、東京還擠

香港一家智庫研究發現，香港房屋比30年前縮小26%，智庫建議港府日後制訂房屋政策時，增設「新增總樓面面積」；圖為香港歷史攸久的公屋石硤尾邨。(中央社)

香港 一家智庫研究發現，香港房屋愈來愈小，較30年前縮小了26%；與同樣是地小人稠的新加坡 比較，香港現有房屋的面積小了28平方米（約8.47坪）。該智庫建議港府 日後制訂房屋政策時，在計算「新增單位數量」之餘，也增設「新增總樓面面積」。

由學者及專業人士組成的未來經濟學院最新發表報告表示，他們的研究發現，香港房屋愈建愈小，過去30年住房的平均面積不升反降，由1995年的50.4平方米下跌至2024年的37.2平方米，跌幅26%。

研究發現，三類房屋均出現明顯「縮水」。公共租住房屋平均單位面積由1995年的40.2平方米跌至2024年的26.7平方米，3房單位自2009年後已完全從新落成供應中消失；居屋/資助出售房屋在重啟後供應性質根本改變，2024年約79.5%單位少於40平方米，平均面積由2000年的53.5方米跌至約27平方米。私人住宅方面，少於40平方米單位佔比由1995年的18%升至2024年的45%；70平方米或以上單位佔比則由26%跌至11%，大型私人住宅單位已由主流類型轉為小眾奢侈產品。

報告比較香港、新加坡、日本和英國等地的房屋面積，以私人住宅為例，香港平均只有43平方米（約13坪），新加坡則是71平方米（約21.48坪），東京新建公寓也有66平方米（約20坪）。

報告表示，新加坡是香港最自然的比較對象之一，兩地同樣土地有限、人口密度高，同樣有龐大的公共房屋體系，但新加坡新建公共房屋的面積卻遠高於香港。

據指出，近年新加坡興建的預購組屋單位，平均面積約為80平方米，這已低於90年代中期的120平方米，但2024年香港新建成的公屋（政府興建出租屋），平均面積只有26.7平方米，新落成居屋（政府資助興建並出售給市民的房屋）也只有27平方米。

報告表示，香港年輕一代面對的居住條件比上一代更差，問題不只是在於價格，也包括興建的房屋已經發生根本改變，各類房屋都在縮小，房屋數量掩蓋了房屋供應的真實狀況，適合家庭居住的房屋正從市場上消失。

報告提出四項主要政策建議，把「新增總樓面面積」列為房屋供應核心指標，與新增單位數量並列；資助出售（居屋）單位應建得更大，同時提高最低面積與平均面積；把單位面積納入負擔能力分析；資助房屋供應結構應進一步向資助置業傾斜。