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港人月薪中位數3020美元 金融及保險業5120美元再奪冠

香港新聞組╱香港24日電
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香港統計處最新數據顯示，今年2月至4月就業人士每月收入中位數為2.36萬港元，較...
香港統計處最新數據顯示，今年2月至4月就業人士每月收入中位數為2.36萬港元，較去年同期增加1100元，對收入感到滿意的打工仔僅約三分之一。(中通社)

香港統計處最新公布的就業收入數據顯示，今年2月至4月就業人士每月收入中位數為2.36萬元(港幣，下同，約3020美元)，較去年同期增加1100元，按年升幅約4.9%；其中金融及保險業月入中位數達4萬元(約5120美元)，持續居高薪業榜首。儘管薪酬水平持續改善，真正對收入感到滿意的打工仔僅約三分之一，顯示市場薪酬與員工期望之間仍存在落差。

綜合大公報、文匯報報導，統計處數據顯示，男性每月就業收入中位數為2.5萬元，女性為2.08萬元，兩者相差4200元。若按行業分，金融及保險業持續居高薪業榜首，月入中位數達4萬元；其次為公共行政、社會及個人服務業的2.85萬元；進出口貿易及批發業則以2.6萬元排名第三。

值得留意的是，金融及保險業不僅薪酬高，也是男女收入差距最明顯的行業，月薪中位數相差達1.4萬元，反映業內不同職位及晉升機會存在較大差異。

若按職級分析，經理級人士收入最高，月薪中位數達5萬元；專業人員緊隨其後，為4.88萬元；輔助專業人員為2.86萬元，工藝及相關技工為2.2萬元，文書支援人員則為2萬元。

年齡方面，35歲至44歲人士收入表現最佳，月薪中位數達2.93萬元。55歲以上雇員則錄得較明顯增長，其中55歲至59歲組別月薪中位數由去年的2萬元增至2.1萬元，升幅5%；60歲及以上人士則由1.6萬元增至1.7萬元，升幅達6.25%，為各年齡層中增長最快。

另一方面，求職招聘平台Jobsdb by SEEK最新發表的「2026年香港薪酬滿意度調查報告」顯示，港人對就業前景態度趨於保守。受訪的1010名在職人士中，僅28%對未來就業前景感到樂觀，40%表示悲觀，其餘32%持中立態度。

調查指出，雖然約七成受訪者認為自己獲得公平甚至優厚的薪酬待遇，但真正對薪酬感到滿意的僅34%。不少打工仔認為現有薪酬雖符合市場水平，但未能充分反映其工作付出及貢獻。

值得注意的是，48%受訪者曾主動向公司提出加薪要求，當中有77%成功獲得加薪，反映積極爭取仍是提升收入的重要途徑。不過，香港人主動要求加薪的比例卻是亞太區調查市場中最低，顯示本地職場文化仍較為保守。

精華 FAQ

  • 今年2月至4月，香港就業人士每月收入中位數為2.36萬元，按年增加1100元，升幅約4.9%，顯示整體薪酬水平持續改善。

  • 金融及保險業月入中位數達4萬元，連續居首；同時也是男女收入差距最明顯的行業之一，月薪中位數相差約1.4萬元。

  • 調查顯示，僅34%受訪者對薪酬感到滿意，28%對前景樂觀；48%曾主動要求加薪，當中77%成功，反映爭取加薪仍有效。

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