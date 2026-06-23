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香港5歲童被囚房間 常挨餓僅9.7公斤、全身129傷 母認虐殺

香港新聞組╱香港23日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港一宗涉及嚴重虐兒的致命案件震驚社會。一名5歲男童約4年前在寓所昏迷送院，證實不治，驗屍發現其全身遍布傷痕並嚴重營養不良，極可能長期挨餓，體重僅9.7公斤，共有129處傷勢。其34歲母親昨於高等法院承認誤殺及虐兒罪，案件押後至7月24日判刑，候索精神及心理報告。

明報報導，被告2020年與三名子女同住深水埗劏房單位，男童其後長期被囚禁於睡房內，日常起居、飲食及如廁均在房內進行，幾乎與外界隔絕，亦被禁止與姊姊接觸及參與網課。

其8歲長女向警方供稱，弟弟若離開床鋪即會遭毆打，被告曾明言不喜歡男童，並以藤條抽打及掌摑作懲罰，甚至用繩索約束其手腳。女童指，弟弟長期被困房間，生活條件極為惡劣。

案發前，被告友人曾見男童異常消瘦並多次勸阻。至2022年9月3日凌晨，友人接獲被告來電稱「打死兒子」。警方到場後在睡房發現男童昏迷，送院後不治。被告一度危站簷篷，其後被帶回單位。

驗屍報告指出，男童嚴重營養不良，身高100公分、體重僅9.7公斤，極可能長期挨餓致死，死因或與心律不正及低血糖有關。報告亦顯示其全身有棍狀物造成的擊打傷及多處虐打痕跡。

法官形容案件嚴重程度近乎極端，關注兒童保護機制運作，案件押後判刑。

精華 FAQ

  • 驗屍報告指男童身高約100公分，體重僅9.7公斤，明顯嚴重營養不良，且全身共有129處傷勢，顯示他長期遭受虐待與挨餓。

  • 據女童向警方供稱，弟弟常被困房內，離開床鋪便會遭毆打，被告亦曾以藤條抽打、掌摑，甚至用繩索約束其手腳，生活條件極差。

  • 被告已在高等法院承認誤殺及虐兒罪，法官已押後案件至7月24日判刑，並要求索取精神及心理報告，以作量刑參考。

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