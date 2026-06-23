AI修復1980至90年代港劇 數周減至數小時 成本降逾9成

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

地AI 技術發展迅速，似乎正在重塑影視產業，香港 電台報導，內地阿里巴巴 集團旗下公司使用AI（人工智慧）技術修復了內地及香港1980、1990年代的電視劇，提升畫質之餘，所需時間也從傳統人工修復的數周大幅減至數小時；有專家預計，新技術可為擁有豐富版權儲備的企業帶來資產重構機會。

報導指出，阿里巴巴旗下的虎鯨文娛利用自行研發的AI大模型，將多部內地和香港1980、1990年代的電視劇進行高清修復，在提升畫質的同時，也解決了舊片常見的畫面跳格和走樣問題。

虎鯨文娛算法專家成一佳說，傳統人工修復可能需時幾周甚至幾個月，但AI可以將修復時間壓縮到數小時內，實際成本也可降低超過九成。

她並說，人工修復只能抹掉原有畫面上的髒點、雜訊，AI修復所使用的大模型，經歷平台海量和多元的資源訓練，學習到現實中的光影規律、人臉結構及紋理質感，可還原並生成更多細節。

但成一佳說，AI修復技術要還原舊片的「真實感」和「故事感」依然有一定難度，需要確保修復後人物微表情所傳遞的真實情感不被打斷；未來目標是超越單純的畫質修復，包括將對白清晰還原、增加更有立體感的環繞音效，或模擬不同時代的菲林（底片）質感等 。

內地經濟學家宋清輝說，經典作品經歷過時間考驗，經AI修復後的商業價值反而較新片更有確定性，且資本投資風險較低。此外，這些智慧財產權經重塑後，能開發出遊戲、文旅、短視頻等衍生品，會催生包括版權營運、數碼存檔等新產業賽道。

他說，AI修復技術可以推動影視產業從內容生產轉為傾向舊有內容資產升級，為擁有豐富版權儲備的企業帶來資產重構機會，預計這一波智慧財產權價值的重新釋放熱潮，會持續至少二至三年。