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全港19間臨時避暑中心升級 冷氣、被鋪、食物全到位

香港新聞組╱香港23日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

受全球暖化及聖嬰現象影響，今年夏季高溫來勢洶洶，香港近日持續受到酷熱天氣侵襲。每當酷熱天氣警告生效，政府便開放遍布全港的臨時避暑中心，為無家者、劏房住戶及其他有需要人士提供避暑空間。媒體實地走訪多間避暑中心發現，今年服務明顯升級，不僅夜間全面開放冷氣，還提供床墊、被鋪、飲用水及簡單食物，職員服務態度亦獲不少使用者讚賞。

文匯報報導，目前全港18區共有19間社區中心或社區會堂在酷熱天氣警告期間開放作臨時避暑中心，部分地區另設額外日間避暑設施。若警告於下午仍然生效，中心更會延長開放至翌日早上。

媒體日前於夜間走訪藍田社區中心，入口張貼清晰告示，提醒市民避暑中心已投入服務。現場職員主動介紹設施，除提供全新床墊及被鋪外，亦備有免費杯麵供充飢。有職員更建議將兩張床墊重疊使用，以提升睡眠舒適度。

與往年相比，今年最大的改變是夜間由僅提供風扇降溫，升級為冷氣全天候運作。室內溫度約維持在20℃至23℃之間，環境舒適，大堂亦設有飲水機供使用。

在油麻地社區中心，現場則利用屏風畫分男女休息區，除登記人員外，亦安排職員巡視場內情況，協助看管個人物品及處理突發需要。有首次使用避暑中心的市民表示，職員態度親切熱心，讓人感到安心，未來若持續高溫，會再次前來留宿。

報導指出，服務改善之餘，資源配置問題仍引發關注。以油尖旺區為例，該區是全港劏房戶最集中的地區，僅設一間臨時避暑中心，亦沒有額外日間避暑設施。相反，部分劏房比例較少的地區，卻設有更多避暑中心及日間服務點。社福團體認為，政府應根據實際需求調整設施分布，提高資源與人口需求的匹配程度。

部分無家者亦提出進一步改善建議，包括增設淋浴設備、儲物櫃及加強清潔消毒工作。有無家者表示，由於避暑中心開放時間受天氣警告影響，安排較難預測，希望政府能在預計連續高溫時提前公布多日開放安排，方便規畫行程。

社福界人士指出，臨時避暑中心已成為基層及無家者抵禦極端高溫的重要安全網，未來除持續提升設施與服務外，更應優化選址、延長服務時間及完善配套，讓有需要人士在酷暑下獲得更穩定和安心的支援。

精華 FAQ

  • 今年多間避暑中心由以往只靠風扇，升級為夜間全面冷氣運作，並提供全新床墊、被鋪、飲用水及簡單食物，部分中心還延長開放至翌日早上，提升留宿舒適度與安全感。

  • 報導特別指出油尖旺區劏房戶最集中，卻只設一間臨時避暑中心及沒有額外日間設施；相較之下，部分劏房較少地區反而設更多中心，顯示資源與實際需求未完全匹配。

  • 無家者希望增設淋浴設備、儲物櫃及加強清潔消毒，並提早公布連續高溫期間的開放安排；社福界則建議政府優化選址、延長服務時間，讓基層在酷熱下得到更穩定支援。

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