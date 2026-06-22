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端午長周末返港潮 「深圳灣從沒這麼多人」 候檢40分鐘

香港新聞組／香港22日電
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香港一連三日的端午節假期21日結束，三天有逾百萬人次港人北上或往外地旅遊，當天下...
香港一連三日的端午節假期21日結束，三天有逾百萬人次港人北上或往外地旅遊，當天下午是回港高峰期。（中通社）

一連三日的端午節連周末假期21日結束，三天有逾百萬人次港人北上或往外地旅遊，21日是回港高峰期。21日下午由於發生交通意外，深圳灣口岸一度出現大規模擠塞，雖然其後有好轉，但晚上再現回港人流。有網民在內地社交平台發文，指深圳灣香港口岸交通交匯處大排長龍等車，形容「從來沒在深圳灣看過這麼多人」，要上巴士、的士起碼要排半小時。

綜合港媒報導，據深圳出入境邊防檢查總站統計，自6月19日至21日17時，皇崗邊檢站共檢查經皇崗、福田口岸出入境人員逾70萬人次，其中出入境港澳旅客46萬人次；出入境內地旅客近22.5萬人次；出入境外國人1.1萬餘人次，其中免簽入境2040人次；交通運輸工具26.3萬輛次。

另外在港珠澳大橋，下午4時往港澳方向的私家車車龍為「極度高峰」狀態，車龍輪候超過500米，候檢時間超過40分鐘。

據皇崗邊檢站有關負責人表示，受香港國際龍舟邀請賽50周年「龍舟嘉年華」，疊加畢業出行等多重需求釋放影響，連日來，大批內地居民將香港作為出境首選地，其中高中畢業生群體「小包團」現象較明顯。同時不少港澳居民返鄉沐龍舟水、休閒消費，從大灣區入境的外國朋友親身感受傳統民俗，令地處深港核心區的皇崗、福田口岸接續迎來出入境「兩頭忙」。

21日適逢周日，也是端午節小長假最後一天。在深圳灣公路大橋香港口岸區，21日下午有三輛的士與一輛私家車意外相撞，私家車被撞至四輪朝天，而且有漏油。據報至少有四人受傷，由深圳灣公路大橋通往深圳灣邊境管制站支路的部分行車線一度封閉，運輸署一度呼籲市民使用其他口岸出入境。

運輸署於下午3時曾呼籲市民，可使用其他口岸出入境。至下午5時，運輸署表示相關行車線已解封，惟車龍有待消散，現場仍交通擠塞。

車禍意外令深圳灣口岸出現大規模擠塞。有北上市民在「小紅書」發文，指在的士上塞車塞了40分鐘，「表（咪表）比我心跳還跳的快，肉痛。」在下車後發現返港方向的情況更誇張，人龍排至關口洗手間，有警察和工作人員在引導排隊和分流。有警察在引導排隊和分流。有返港市民形容，從來沒在深圳灣看過這麼多人，也有人指「要中暑了，手機感覺都要熱炸了」。

精華 FAQ

  • 回港高峰主要出現在端午節連周末假期最後一天，即21日晚上前後。當日不少港人北上後返程，深圳灣口岸、港珠澳大橋及皇崗福田口岸都出現明顯人流壓力。

  • 深圳灣口岸擠塞主要因香港口岸區發生交通意外，三輛的士與一輛私家車相撞，令部分行車線一度封閉。其後雖已解封，但車龍未能即時消散。

  • 港珠澳大橋往港澳方向私家車車龍一度達極度高峰，輪候逾500米，候檢超過40分鐘；皇崗及福田口岸三天共檢查逾70萬人次，顯示多個口岸同時承受返港人潮。

端午節 香港 灣區

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