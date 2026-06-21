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父親節+世界盃 香港酒樓生意升3成 商場觀賽人潮擠爆

香港新聞組／香港22日電
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李家超在社交平台貼出一張蛋糕相，祝大家父親節快樂。（取材自Instagram）
李家超在社交平台貼出一張蛋糕相，祝大家父親節快樂。（取材自Instagram）

21日是父親節，不少家庭選擇到商場或茶樓一邊慶祝，一邊看世界盃球賽直播；播放世界盃賽事的中環蓮香樓21日早食客擠滿三層樓，不少家庭在酒樓飲茶並觀看球賽。現場歡呼聲不斷，有遊客更誤以為有明星到場。店長預計，21日年父親節生意額較往年升兩、三成。

綜合香港01等港媒報導，21日中午12時，世界盃日本對突尼西亞賽事上演，蓮香樓中環分店由入門開始已現人龍，一直延伸至二樓。一樓全店爆滿，二樓僅餘少量訂座未到。現場食客大多支持日本，開賽3分鐘，日本先拔頭籌，射入一球，氣氛激烈，球迷紛紛站起歡呼拍手。半小時後日本隊再下一城，現場歡呼聲不斷。

足球迷李先生平日會踢球消遣，21日和兒子一早安排早上到蓮香樓飲茶慶祝父親節。兒子亦穿上日本隊球衣，李先生感到興奮有其他食客一起歡呼，他表示意想不到氣氛高昂。台灣客不知香港21日父親節　誤以為有明星到場。

中環分店店長徐先生預計，21日生意額比往年升兩三成，人均消費較以往多一至兩成，21日早人流符合預期。他又指，在父親節帶動下，21日是世界盃開賽以來人流最多的一日。徐先生又透露，21日午市和晚市一早已訂滿。

世界盃分組賽進入第二輪階段，21日上演關鍵對決，由日本迎戰突尼西亞。香港多個商場設有直播，吸引大批球迷到場觀戰，其中大角咀奧海城中午時分已有逾1000名球迷聚集，擠滿中庭及商場各樓層，每當日本隊有攻勢，全場即爆發歡呼聲，情緒高張。

另據大公、文匯等報導，港府多名官員在社交平台發文慶祝。特首李家超在社交專頁發文，祝大家父親節快樂。李家超並貼出一張寫有「Happy Father's Day」的蛋糕照；李家超表示，工作雖然忙碌但感謝有家人的默默支持，祝天下爸爸父親節快樂。

保安局局長鄧炳強於社交平台晒出「超人小熊」配文寫上「祝各位超人爸爸兄弟們，父親節快樂！」

文體旅局長羅淑佩在社交平台貼父女舊照紀念父親。公屋長大的羅淑佩憶述童年最期待與父親踩三輪車、買汽水。長大後，羅淑佩更珍惜與父親相處時光，任職的士司機的父親農曆新年總會「開工」賺錢養家，到大年初六才到爺爺家中拜年，體會到行業辛酸，令她更希望改善業界不足。

精華 FAQ

  • 因為不少家庭選擇外出飲茶慶祝父親節，同時在酒樓觀看世界盃直播，形成吃飯與觀賽雙重需求，帶動整體人流和消費增加。

  • 蓮香樓中環分店一樓全店爆滿，排隊人龍延伸至二樓，食客在日本隊入球時紛紛起身歡呼，現場氣氛高漲，甚至有人誤以為有明星到場。

  • 李家超、鄧炳強與羅淑佩等官員都在社交平台發文或貼照，向天下父親送上節日祝福，也分享個人與父親的回憶，展現節日氣氛。

香港 日本 世界盃

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