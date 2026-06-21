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香港警方夜半查酒駕 乘客赫見藝人余德丞 司機被捕

香港新聞組／香港21日電
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警方在端午節假期及世界盃賽事期間展開反酒駕行動。20日凌晨零時許，港島總區交通部執行及管制組特遣隊，在銅鑼灣展開打擊醉駕行動，在霎東街33號對開設置路障，發現一輛載乘兩名男子掛上中港車牌的私家車，行駛期間左搖右擺，於是截停調查。

38歲姓梁男司機身上有酒氣，經酒精測試證實超標，涉嫌「酒後駕駛」被捕；至於車上一名男乘客為藝人余德丞，助查後獲放行。

香港01報導，兩人在香港四季酒店出席飲宴，離開時余德丞當乘客，由友人駕車返回跑馬地，途中遇警方路障。該司機登上警察流動呼氣測試中心接受測試，結果遠超法定上限，涉嫌「酒後駕駛」罪名被捕，現正被扣留調查。

事後另一名男友人到場協助處理事件，而余德丞見記者舉機拍攝，詢問：「做什麼呀？」左閃右避，然後徒步離開。警方完成調查後，由該名男友人駕駛涉事富豪離開現場。

藝人余德丞曾加入TVB，現時在商台開咪及經營You Tube頻道；余德丞是英超熱刺「粉絲」，支持英格蘭隊在今屆世界盃奪冠。

另外，同日凌晨4時許，警員在銅鑼灣耀華街見到一名非華裔男子和女友及男女友人離開一間酒吧，然後登上一輛寶馬私家車，駕駛時同樣「舞龍」，駛至霎東街33號對開時，警員將車截停，該名非華裔男司機身上有酒氣，未能通過兩次酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」罪名被捕，現正被扣留調查。

據了解，涉案25歲司機來自印度，持有本港身份證，從事手機銷售工作，兩次酒精呼氣測試的結果同樣都是28度。就現場所見，被捕男子的女友身穿黑色吊帶背心，一直留在現場。

精華 FAQ

  • 警方在霎東街設路障期間，發現一輛中港車牌私家車行駛時左搖右擺，隨即截停調查，車上司機被驗出酒氣並超標，因涉嫌酒後駕駛被捕。

  • 司機是一名38歲姓梁男子，酒精測試證實超標；乘客則是藝人余德丞，當時只是同車出行，經警方助查後獲放行，並由友人接走。

  • 凌晨4時許，警方在耀華街截查一輛寶馬私家車，發現25歲印度籍男司機同樣身上有酒氣，兩次呼氣測試結果均為28度，因酒後駕駛被捕。

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