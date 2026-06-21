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香港機場爆金條搶案 逮7人有內鬼 6公斤金條未追回

香港特派員李春／香港21日電
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香港機場停車場發生六公斤金條被劫案。警方已抓獲七名疑犯。圖為日前啟用的香港機場二...
香港機場停車場發生六公斤金條被劫案。警方已抓獲七名疑犯。圖為日前啟用的香港機場二號客運大樓（非事發地）。（中新社）

香港機場停車場6公斤金條刧案告破，香港警察20日宣布拘捕7人，但被刧走的金條仍未能追回，正追緝其餘涉案在逃者。港警新界南總區刑事總部高級警司姚永勤說，案件為有針對性、有預謀；匪徒一早掌握男事主航班、路線、泊車位置等詳細資料。案件極可能涉及涉及「內鬼」通風報信，甚至熟人參與，而非一般街頭搶劫。

香港機場金條金條案發生在6月18日凌晨約12時30分，36歲胡姓男子稱在香港機場3號停車場取車時，被3名蒙面男子持刀伏擊並搶走1個背囊，內有金條6條，每條重1公斤，總值約700萬港元（約89.4萬美元），匪徒得手後登上接應7人車逃去。胡姓男子當時遇襲，大腿及左前臂受傷，送瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況穩定。

胡姓男子聲稱受僱於1名內地商人，由印尼獨自運金到香港，下機後步行到3號停車場準備上車時遇襲。事發後香港網上有停車場錄影流傳，顯示搶匪埋伏在1輛假車牌車上，以及刧金後迅速逃走的狀況。

香港警察新界南總區重案組接手調查後，透過情報分析及全香港閉路電視網絡覆蓋的「銳眼」計畫，於短時間內掌握涉案人物身分，在案發後12小時內展開拘捕行動，暫拘捕4男3女，年齡在20至39歲間，全部是香港本地居民，部分有黑社會背景。

香港警方控7人多項罪名，包括「串謀行劫」、「行使虛假文書」、「協助罪犯」及其他相關交通罪行。指涉案角色涵蓋策畫人、持刀劫匪、接應司機、車主，以及其他協助犯案者預訂酒店，7人仍被扣查。據悉，各被捕人並非全部互相認識，相信由策畫人為他們分工及串連。警方已於荃灣尋回接應車輛，並已起回涉案刀具，但尚未尋回金條。

姚永勤相信，部分涉案嫌犯已潛逃內地，警方已透過相關管道向內地執法單位要求協助緝捕。香港這邊的搜捕行動仍然繼續，不排除再有人被捕。帶金條進入香港毋須向海關申報，至於犯案人士是否涉及其他罪行，警方會繼續跟進。

精華 FAQ

  • 案發於6月18日凌晨，36歲男子在機場3號停車場取車時遭三名蒙面匪徒持刀伏擊，背囊內六條共六公斤金條被搶走，隨後由接應車輛載走。

  • 警方在案發後12小時內拘捕4男3女共7人，年齡20至39歲，控以串謀行劫、行使虛假文書、協助罪犯及相關交通罪行，部分人有黑社會背景。

  • 警方指匪徒事前已掌握事主航班、路線及泊車位置等細節，顯示屬針對性預謀犯案；部分被捕者互不相識，疑由策畫人分工串連，甚至有人通風報信。

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