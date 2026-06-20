香港豪宅增添明星效應… 陳奕迅砸2325萬美元 再入手壽臣山洋房

陳奕迅近日再度大手筆購入豪宅，引起關注。（取材自微博）

香港 豪宅市場近期交投活躍，不少名人亦趁勢入市。根據香港土地註冊處最新資料，有「樂壇天王」之稱的陳奕迅於5月底再度大手筆購入港島南區壽臣山豪宅項目SHOUSON PEAK的一幢洋房，成交價逾1.82億元（港幣，下同，約2325萬美元），成為市場焦點。

綜合香港01等媒體報導，資料顯示，該洋房由新鴻基地產發展，採招標形式售出，實用面積約2808平方呎，間隔為四房雙套房，另設儲物室，戶外部分附有約419平方呎私人花園及約580平方呎平台，並配備約377平方呎獨立車位。按成交價計算，實用呎價約6.5萬元。

土地註冊處資料顯示，登記買家姓名為「CHAN YICK SHUN EASON」，證實由陳奕迅本人購入。事實上，這已非他首次在該屋苑置業。早於2013年12月，陳奕迅便曾以約2.31億元購入SHOUSON PEAK另一幢洋房，該物業實用面積約3238平方呎，當時成交實用呎價約7.1萬元。

相隔13年，陳奕迅再度購入同一豪宅項目的洋房，被市場視為對港島南區傳統豪宅地段的持續看好。隨著新物業入手，陳奕迅在SHOUSON PEAK持有2幢豪宅，兩項物業購入總金額已超過4億元。

近期香港豪宅市場交投有所升溫，明星及高資產人士的置業動向備受市場關注。除了陳奕迅外，其經理人甘菁菁亦於今年4月購入南區鴨脷洲豪宅新盤「凱玥」一個四房單位，成交價約1.4億元，顯示南區高端住宅市場持續吸引名人買家進場。

陳奕迅近年持續舉行世界巡迴演唱會，在亞洲多地演出，市場關注其再次購入同區豪宅的動向。此次相隔多年「添食」同一屋苑，不僅令其房產版圖再度擴大，也再次為近期香港豪宅市場增添明星效應。