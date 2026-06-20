夏寶龍豎拇指暗示支持？ 李家超被問是否連任 回應4個字

李家超下月將迎來上任四周年，他接受專訪時，回顧了本屆政府在維護國家安全領域的進展。（中通社）

香港 特首李家超的任期大概只餘下1年，外界近期頗為關注他是否連任，但他19日接受媒體訪問時，仍然拒絕說明是否連任，回應稱「言之尚早」。

李家超19日接受本地多家電子傳媒訪問，回顧上任4年以來的施政。香港電台報導，當被問到連任問題時，他說，連任問題言之尚早，將會聚精會神做好未來1年工作，推出更多惠民政策。

中央社、香港01報導，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院 港澳事務辦公室主任夏寶龍日前訪港，就香港首份「五年規畫」及北部都會區進行考察調研，期間一直由李家超陪同。

夏寶龍17日傍晚離港時，媒體拍攝到，夏寶龍與送行的李家超握手道別後，向對方豎起大拇指，表示讚揚和支持，媒體則進一步猜測是否暗示北京方面支持李家超連任，給予「連任祝福」。

夏寶龍16日和17日連續兩日訪港考察調研，李家超引述他對港府 作出「四個肯定」，包括肯定港府推動五年規劃、維護國安的能力、肯定經濟發展、肯定港府在科技創新的建設。夏寶龍17日下午經深圳灣口岸離開香港之前，除了與李家超握手，亦向他豎起拇指讚好。

現屆港府任期下月起踏入最後一年，夏寶龍豎拇指引起外界議論是否有特別意義。李家超表示，作為公職人員，獲得中央及夏寶龍主任的認同與鼓勵固然令人振奮，但這份肯定更提醒了整個管治團隊任重道遠。記者追問會否爭取連任，他回答指現屆港府還有一年時間，「談這問題言之尚早」。我多謝夏主任。任何一位公職人員，我也好、我的同事也好，如果獲得認同當然是一個鼓勵，但這不是表示我們只是停留在這個階段，每人都要繼續努力，我的宗旨就是沒有最好、只有更好。

展望最後一年的任期，李家超表明不會放慢腳步，期望能制訂更多惠民政策。他指出，一年的時間絕對足以推動並落實多項實質措施。例如港府即將在下月推行容許狗隻進入食肆的新政，而針對網約車規管的法律框架，以及協助內地企業拓展海外市場的專班，均是在一年內迅速成形的項目。他重申，秉持「有問題就去解決」的施政理念，認為只要是好的政策，就應該埋頭苦幹去推進，不應受制於剩餘任期的長短。