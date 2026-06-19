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36歲港男侵2醉漢還拍過程 另藏毒共被控5罪

香港新聞組／香港19日電
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36歲男地產經紀涉趁兩名青年醉倒街頭時「執屍」，並在尖沙咀一賓館內性侵兩名醉酒男子及拍下侵犯過程，警方並在其住所搜出俗稱「偉哥」的第一部毒藥。他被控未經同意下作出的肛交等五罪，18日在九龍城法院提堂，被告暫時毋須答辯。法庭將案押後至9月24日再訊，被告提出擔保申請被拒，須還押由懲教看管。

綜合香港01、明報報導，被告簡君言，36歲，控罪未經同意下於今年6月13日在尖沙嘴彌敦道美麗都大廈「Mini Space」時租酒店一房間內，與一名男子X肛交，而在肛交時該人對此並不同意；另一項相同控罪指被告於5月10日在同一地點與另一男子Y肛交，在肛交時該人對此並不同意。

兩項非法拍攝或觀察私密部位罪則指被告分別於5月10日及6月13日，在上述時租酒店房內拍攝男子Y和X的私密部位，以及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，以及不理會自己以上所描述的行為是否獲得X和Y的同意。

被告另涉於同月15日，在大埔交慈路3號翠屏花園D座17樓某室，藏有俗稱「偉哥」的第一部毒藥。

被控因此被控兩項未經同意下作出的肛交、兩項非法拍攝或觀察私密部位，以及管有第I部毒藥，合共五項罪名。

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