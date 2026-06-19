「港艇北上」首航 粵港澳自由行帶動5.74億美元經濟效益

首批20餘艘港澳遊艇於18日相繼抵達廣州、深圳、珠海、中山四地的口岸碼頭，順利辦結入境手續並開啟首航，標誌著備受關注的粵港澳遊艇自由行政策正式落地實施。這是繼「澳車北上」、「港車北上」、「粵車南下」落地之後，粵港澳大灣區 互聯互通的又一重大突破性成果。

文匯報報導，根據當日公布的《廣東省粵港澳遊艇自由行管理辦法》，即日起，持有內地臨時船舶國籍證書的港澳遊艇，免擔保即可在大灣區內地九市範圍內自由航行，並在畫定的水域開展休閒娛樂活動。業界表示，粵港澳遊艇自由行政策落地，將激活大灣區遊艇製造、碼頭運營、文旅消費全產業鏈，加速宜居宜業宜遊的大灣區優質生活圈成型。

「從香港 出發，數小時就抵達珠海，通關流程順暢高效。」參加試航活動的香港遊艇會會長彭孝書說。此次首航活動的順暢舉行，為後續港澳遊艇北上常態化運行奠定了基礎。

香港遊艇協進會會長何偉樂表示，兩地遊艇雙向互通具備明顯發展潛力，對兩地遊艇產業及濱海觀光 經濟長遠有利。此外，有業界指出即使是港艇北上已能吸引內地人來港買艇，因為香港無徵收遊艇購置稅，他們更能投保及安排融資，帶動高端消費，可帶來約45億港元（約5.74億美元）的經濟效益。

《廣東省粵港澳遊艇自由行管理辦法》（下稱《辦法》）正式落地的重點是「兩套牌」管理模式和免擔保政策。這種模式是指在港澳地區依法辦理所有權登記並取得有效本地牌照的遊艇，在不註銷已辦理船舶所有權登記的條件下，可申請辦理一定有效期的臨時船舶國籍證書。

根據此次新出台的《辦法》，申請獲批後，臨時船舶國籍證書的有效期不超過一年，證書有效期內，遊艇可多次出入內地，但在內地每次連續停留或每年累計停留均不得超過180天。

同時，免擔保政策實施後，海關對於在粵港澳大灣區內地九市以自由行方式進出境的港澳遊艇免予收取擔保。