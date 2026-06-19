香港1天2黑雨 新界西北成澤國 車輛沒頂司機棄車逃 農田恐損3成

消防員涉水處理被困水中的私家車。（取材自消防處臉書）

暴雨襲港，天文台截至18日晚11時，先後兩度發出黑色暴雨警告信號，新界西部及北部降雨量超過160毫米，其中元朗、新田及牛潭尾、上水、打鼓嶺、亦園路一帶，大雨引發道路水浸、山洪暴發、河道水位上漲，出現市民受水浸圍困等險情，更有車輛被困黃泥水幾乎沒頂，司機棄車涉水逃命，文錦渡口岸一度關閉4小時。

有村屋出現水浸，消防員到場搜索拯救。（取材自消防處臉書）

綜合文匯報報報導，香港 天文台昨日中午12時55分發出全日首個黑雨，近兩小時後改為紅雨；傍晚6時35分再發出黑雨持續至晚上8時半。緊急事故監察及支援中心期間投入運作，由各相關部門人員實時密切監察情況，統籌協調各部門全力應對緊急情況。消防處亦啟動處長指揮室，為全港各區的救援行動作部署，渠務署派遣110隊應變隊伍處理水浸報告，出動排水機械人「龍吸水」。

渠務署緊急應變隊伍出動強力排水機械人「龍吸水」於粉嶺坪輋李屋處理水浸。（取材自渠務署臉書）

據報導，消防處昨午3時許發帖稱累計接獲57宗水浸事故，主要集中上水及元朗一帶。警方表示昨午12時許一輛私家車行駛至屯門亦園路遇水浸死火，司機被困，消防處隨後到場，有影片顯示涉事司機涉水逃離。

此外，香港01報導，文錦渡口岸18日因暴雨引致口岸區域積水，部分設施水浸，旅客及清關服務因安全原因暫停4小時，晚上8時才全面恢復所有清關服務。

渠務署方面，在天文台發出「黑雨」前已啟動緊急事故控制中心，截至下午6時，共確認15宗水浸個案，經渠務署緊急應變隊伍的努力，以及強力排水機械人「龍吸水」的協助下，昨晚6點45分前，已經完成清理其中12宗水浸個案。

在元朗警區，警方亦接獲多宗水浸報告後，人員隨即聯同各緊急部門趕赴現場，成功救出因水浸而被困的多名人士。

暴雨期間，民政事務總署緊急事故協調中心保持運作，並為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。

在市區，面對惡劣天氣暴雨來襲，港鐵預早在黃大仙站、深水埗站、彩虹站及鰂魚涌站作出部署，暫停部分出入口及安裝水閘等防止水浸。

據報導，新界不少農田被水淹，漁農界立法會議員陳博智估計逾三成農田受損，有果農預計黑雨令西瓜失收，7月底西瓜節或受影響，若再遇連場豪雨，部分農作物或「報銷」，形容情況嚴峻。