香港競爭力連升三年躍居全球第二 7年來新高

香港財政司司長辦公室18日表示，香港在國際管理發展學院最新發布的《2026年世界競爭力年報》排名連續三年上升，今年上升一位至全球第二位，是2019年以來最高。（香港中通社）

國際管理發展學院（IMD）18日最新發布《2026年世界競爭力年報》（《2026年報》），香港 全球競爭力排名連續三年上升，今年上升一位至全球第二，是自2019年以來最高。在各個競爭力因素中，香港的「政府效率」自2022年起穩居全球前三，並連續兩年位列第二，而「營商效率」全球第三。

綜合文匯報、大公報報導，《2026年報》當中就70個經濟體的競爭力進行評鑑，由新加坡 勇奪首位，香港緊隨其後，兩者均較去年上升一位，而去年第一的瑞士 今年則跌至第三。作為最大經濟體的美國，今年競爭力打入全球第十，而中國內地則上升四位至全球第十二。

在競爭力排名的四大因素中，香港於「政府效率」列全球第二，「營商效率」全球第三；「基礎建設」及「經濟表現」分別位列全球第八及第11。多個競爭力的子因素方面，香港於「稅務政策」及「商業法規」排名第一；「金融」排第二；「國際貿易」「國際投資」「管理方式」及「教育」排第三；「公共財政」及「基本基礎設施」排全球第四。

特區政府發言人表示，《2026年報》再次肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一，排名延續自2024年及2025年以來的強勁升勢；「政府效率」續列全球第二，反映特區政府持續推動自由開放、穩定、可預期及營商友善的經濟政策，亦顯示國際社會對香港法律及監管環境的信心。「營商效率」獲評世界第三，則反映金融業蓬勃生態為產業發展提供有力支撐，體現香港與國際最佳標準無縫接軌的商業做法及營商環境。

發言人表示，目前，香港正全力制定首份五年規畫，積極對接國家「十五五」規畫。在國家的堅實支持下，特區政府將與社會各界共同努力，全面強化「超級聯繫人」與「超級增值人」角色和功能，更好融入和服務國家發展大局，實現自身的高質量發展，為市民和企業創造更多新的發展空間，也為全球的投資者和企業創造新的機遇。

公務員事務局局長楊何蓓茵在社交平台發文表示，香港於「政府效率」的高排名，再次肯定本屆政府施政成效及公務員隊伍效率。在行政長官領導下，本屆政府提速提效提量建屋，其中簡約公屋項目採用「組裝合成」等高效建築技術，切實回應基層市民的住屋需求，正體現政府的高效，而公務員隊伍亦擁抱和應用創新科技，在國際上獲得認可。