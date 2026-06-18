香港宏福苑殉職消防何偉豪 小行星命名紀念 未婚妻悲吐心聲

圖為去年12月19日上午，港府消防處為在大埔火災中殉職的消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮。( 中新社)

去年11月26日在大埔宏福苑 大火中殉職的消防員、後獲頒授消防隊目榮譽職銜的何偉豪，將在浩瀚宇宙中長久運行。由香港 天文學家楊光宇25年前發現、編號34871小行星，已正式命名為「Howaiho（何偉豪）」，以銘記這位消防員的英勇和無私精神。

香港01報導，何偉豪未婚妻引述楊光宇說，何偉豪的名字會永遠留在太陽系之中；他的勇氣、犧牲，以及救人的精神，也會一直留在香港市民的記憶裡。楊續稱，這顆小行星雖然未必能被肉眼看見，但它所代表的意義卻是真實而永恆的，「最愛的34871何偉豪，化作星星的您永遠守護著我們」。

國際天文聯會公布，「Howaiho」小行星由香港天文學家楊光宇於2001年發現。楊在命名簡介表示，何偉豪曾任警務人員，曾參與火災及救援行動，並於緊急情況下協助疏散居民。他在香港一宗重大火災事故中殉職，其英勇及無私精神教人銘記於心。由香港天文學家楊光宇發現、編號34871小行星，已正式命名為「Howaiho」，以銘記這位在宏福苑火災殉職的消防員英勇和無私的精神。

何偉豪未婚妻今晚在Threads發帖向楊光宇致謝，並憶述5月30日凌晨收到楊傳來短訊，說他將「Howaiho」名為一顆小行星，「它將會在太陽系中長久運行，而何先生的名字，也會以這種方式永久被保留下來」。