香港波霸葉子楣檳城歡度60歲 酒店生意越做越大 仍愛表演

60歲的香港女星葉子楣，在馬來西亞檳城的生意愈做愈大。 (取材自馬來西亞舞蹈聯合會)

外號「波霸」的香港 藝人葉子楣（Amy）日前飛赴馬來西亞檳城，出席馬來西亞舞蹈聯合會11周年紀念晚宴，並為她參與經營的第二間精品酒店「樂台居古蹟酒店」主持開幕儀式。她表示，酒店設於擁有百年歷史、建於1919年的樂台居建築內，除見證自己在酒店事業再下一城，亦希望透過古蹟酒店平台推動文化傳承，探索與當地旅遊業結合的發展機會。

綜合香港01、明報報導，葉子楣早前在馬來西亞生意夥伴莊美娥邀請下進軍酒店業，投資檳城酒店項目。她表示，目前以「檳城四大天凰酒店」系列為主題，打造包括「明星之家酒店」、「愛情巷酒店」、「樂台居古蹟酒店」及「榴槤酒店」等項目，而「樂台居古蹟酒店」則是她參與經營的第二間精品酒店。

葉子楣透露，「樂台居古蹟酒店」設於建於1919年的樂台居建築內，保留古蹟特色，酒店其中一間客房更以她的名字命名，未來亦計畫以其他國際著名藝人的名字命名其餘房間，希望為酒店增添特色。

她表示，對表演工作仍有熱情，近年除了演藝工作外，大部分時間都投放於學習酒店經營，投資酒店生意越做越大，她希望在新領域持續學習及成長。葉子楣表示，若將來遇到合適劇本及理想角色仍會考慮接演，但不刻意強求。

活動期間，葉子楣以「樂台居非執行董事與品牌大使」身分出席晚宴，並接受由馬來西亞旅遊局副主席兼檳城港務局主席拿督楊順興頒發嘉許獎座，以表揚她參與活化樂台居古蹟並發展成酒店項目的成果。

適逢葉子楣60歲生日，晚宴現場約600名賓客更一同唱生日歌，為她送上祝福。她表示，這是自己首次在檳城慶祝生日，留下深刻印象，亦十分感謝大家的心意。她透露，生意夥伴特別安排在鬧市設置大型廣告燈箱送上生日祝福，街頭牆壁上亦繪有她的肖像，令她感受到當地居民的熱情與友善。