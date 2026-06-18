香港新生兒獎勵金3年派1.8億美元 7.1萬人受惠 生育率續降

港府2023年推出為期3年的「新生嬰兒獎勵金」鼓勵生育，截至上月底，港府已向超過7.1萬名申請人發放獎勵金，總共發放金額約14.4億港元。(中通社)

港府 2023年推出為期3年的「新生嬰兒獎勵金」鼓勵生育，香港 勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至上月底，港府就新生嬰兒獎勵金計畫共接獲超過7.2萬宗合資格申請，並已向超過7.1萬名申請人發放獎勵金，總共發放金額約14.4億元（港幣，下同，約1.8億美元）。他說計畫的檢討仍在進行中，當中涉及分析數據和就相關課題進行剖析及考量，港府會參考不同建議和意見。

香港01報導，孫玉菡書面回覆立法會議員查詢表示，去年全年有3萬1714宗出生登記，比2024年下跌約5000宗，其中有2萬6922宗已獲發放獎勵金，涉及約5.4億元。今年首5個月有1萬2165宗出生登記，10128已獲發放，涉及約2億元。

就2023年推出的「家有初生優先配屋計畫」，他指截至上月底，當局收到約7400宗家庭申請，並縮減一年輪候期，當中約1300宗已入住公屋。「家有初生優先選樓計畫」方面，有超過800個家庭成功在「居屋2024」和「綠置居2024」中購買單位。孫玉菡指會繼續推行兩個計畫，但要小心保持平衡，鼓勵生育時減輕對其他申請者的影響。

另據香港經濟日報報導，近年愈來愈多年輕人選擇單身或不婚不育，帶動「一人經濟」發展，餐飲及旅遊等行業亦推出個人化產品及服務，以迎合單身人士的消費需求。然而，低生育率持續，人口老化及勞動人口減少等問題逐漸受到關注。

港府統計處數據顯示，2024年全年出生登記數字約為3.1萬宗，創歷史新低，較2015年的6萬803宗大幅減少近五成。聯合國《2023年世界人口狀況》資料顯示，香港每名婦女平均生育0.8名子女，低於南韓、新加坡、澳門、中國及日本，屬全球生育率最低的地區之一。

香港理工大學會計及金融學院助理教授葉志文受訪時表示，香港長工時是影響生育率的重要原因之一。香港平均每周工時達44小時，不少市民因工作繁忙，缺乏社交及接觸異性的機會，間接影響結婚及生育意願。育兒成本高昂亦是影響生育的因素。養育一名子女需要數百萬元開支，對不少家庭而言是沉重負擔。

低生育率帶來的人口結構改變，將對社會造成長遠影響。截至2025年，香港老年撫養比率（不包括外籍家庭傭工）為382，即每1000名15至64歲人口，需要供養382名65歲或以上長者。隨著出生人口下降，未來勞動人口將減少，供養比例上升，社會整體壓力亦會增加。