QS大學排名 港大、中大躋全球20強 港擁4間前50大學

國際高等教育評級機構QS17日發布2027年世界大學排名，香港大學連續二年蟬聯第11名。(中通社)

香港 致力建設國際高等教育樞紐及國際創科中心。國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）17日發布2027年世界大學排名，香港高校再創佳績，迎來歷史性突破。首次有兩間大學同時躋身全球前20名。香港大學連續二年蟬聯第11位，中文大學由第32位躍升至第18位，創下歷來最高排名。理工大學更首次打入全球前50名，令香港擁有4間全球前50大學，為6年來首次。

大公報報導，QS報告顯示，香港以78%進步比率再次成為全亞洲高等教育體系之最。香港是全球精英院校密度最高的城市之一，亦連續第二年成為亞洲進步最大的高等教育系統，在擁有三間或以上上榜大學的地區中，香港的進步幅度全球第二。

香港10間上榜大學中，7間排名上升，沒有大學排名下跌，樹仁大學首次上榜。至於創歷來最高排名，除了中大，理大由54位升至50位，浸會大學升至216位，教育大學大幅躍升至406位。科大排名第33位，較去年上升11位；城大排第52位，較去年上升11位；嶺大升至第581位；都會大學維持781至790名區間。

香港有5間大學位列全球百強，頂尖大學數量在亞洲僅次於中國內地（6間）。其中，港大全球排名第11位，為亞洲第2，僅次於新加坡國立大學。QS高級副總裁Ben Sowter指出，香港高等教育不斷鞏固其作為亞洲最具全球競爭力和研究密集性體系的地位；香港首次有兩所大學躋身全球前20強，4所大學進入前50強，使香港成為以其體系規模計算，全球精英院校密度最高的城市之一。

QS排名由9項指標決定，包括學術聲譽、雇主聲譽、師生比例、師均引用（論文平均被引用次數）、國際教師比例、國際學生比例、國際研究網絡、就業成果及可持續發展。「師均引用」是香港高等院校的突出優勢，城大得分100排名全球第二，僅次於哈佛大學為亞洲最高；科大位列全球第16，港大第43，理大第44，共4間香港大學位列全球前50。

Ben Sowter又指，香港大學在國際教師和學生比例方面得分接近全球平均水平的三倍。其中，城大同時在國際教師比例（全球第16位）和國際學生比例（全球第11位）兩項指標中位列香港最高，前者為亞洲第一，後者為亞洲第三。

然而，香港在「國際研究網絡」指標中表現欠佳。香港得分最高的港大僅排全球第227位。