6年屢狎5男童還拍片「紀念」 香港補教導師認19罪還押

AI摘要 文章摘要整理： 香港一名補習班負責人兼導師承認多年性侵五名男童並拍攝色情影像，共認19罪，案件押後至7月28日判刑。

香港 美孚新邨一間補習班的負責人兼導師，涉嫌於六年間多次侵犯五名上課的男童，包括觸摸陰莖、口交，並拍下侵犯其中一對兄弟的片段作「紀念」。現年46歲的被告余希哲16日在高等法院承認15項非禮罪及4項製作兒童色情物品罪。法官游德康批准將案件押後至7月28日判刑，以索取被告的心理報告，被告期間須還押。

明報報導，案情指，被告為美孚新邨「Prime Solid Learning Education Centre」的負責人兼導師。5名男童事主案發時年齡介乎7至13歲。其中男童X與其胞弟Y於2021年起在上址上課，X於2023年8月向外婆透露遭被告多次觸摸腰部及陰莖、親吻陰莖和嘴唇；Y隨後亦向父親透露曾遭被告觸摸陰莖。

被告於翌日被捕，警誡下聲稱出於「性好奇」犯案。警方在其電話中發現八條影片和兩張相片，部分拍下X和Y被撫弄陰莖的畫面。被告承認，拍攝影像以作紀念。案情續指，被告自2021年起多次在補習班私人授課區或鎖上大門後侵犯X，包括隔褲撫摸、不顧反抗強行口交約一分鐘、用手指戳其肛門，以及在X玩手機遊戲時對其口交。

據報導，被告在警誡下承認因好奇及壓力犯案，並聲稱曾詢問X是否喜歡。被告另於2023年暑假三度撫弄Y的陰莖，並拍下過程。

此外，案情提及另外三名受害男童。事主Z於2022至2023年間，遭被告三度撫弄及輕咬陰莖；事主A於2017至2022年間遭被告撫弄陰莖；事主B則於2021年遭被告撫弄陰莖及口交。被告在警誡下承認，曾撫弄A和B的陰莖。

報導指出，法庭將於7月28日對本案作出判刑。