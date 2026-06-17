TVB前主持人黃穎君 離巢4年變學霸 香港首位獲環球夫人獎

前「東張西望」外景主持人黃穎君獲環球夫人獎，成為香港首位獲得此殊榮的女性。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 前TVB主持黃穎君獲環球夫人青少年教育服務獎，並以教育科技與社會情感學習為研究方向，期望協助改善香港青少年自殺問題。

前「東張西望」外景主持人黃穎君（Burmie）自2022年離巢香港 無線（TVB）後，近年事業發展愈見多元化。最近她再迎來人生新里程，於國際知名的「環球夫人」（Mrs. Globe）賽事中，榮獲「最具影響力青少年教育服務獎」，成為香港首位獲得此殊榮的女性。

「環球夫人」（Mrs. Globe）是一項創辦於1996年的全球性已婚女性選美賽事，由美國慈善組織WIN基金發起。自2013年首次引進中國，以「和平、美麗、智慧、愛心」為宗旨，致力於為全球已婚女性提供展示自我、兼顧家庭與事業、並服務於社會公益的國際化平台

香港01報導，黃穎君日前分享獲獎感受及近況，坦言對獲獎感到驚喜，並透露目前正積極研究利用教育科技，試圖扭轉香港青少年自殺率上升的社會痛點。

據報導，她透露，獲獎全因過去一年的默默耕耘，「我最近獲得了環球夫人『最具影響力青少年教育服務獎』，因接近100場的青少年講座分享會和支持交流活動而獲得提名。真沒想過這一年做很多義務工作，出席很多青少年活動，會得到被提名的資格並獲獎。」

黃穎君表示，希望透過自身經歷勉勵新一代，「每次都只是希望透過真人面對面的分享、透過我真實的經歷及故事，鼓勵年青人不必過份憂慮。變幻才是永恆，只有積極裝備自己，勇於探索，才會找到適合自己的方向。」她亦認同「環球夫人」鼓勵已婚女性活出光芒的理念，認為今日「婦女能頂半邊天」已成現實，女性正為國家、事業、家庭貢獻巾幗力量。

黃穎君自離開幕前工作後，職涯發展極為順遂且涉獵甚廣，離巢後毅然轉跑道，加入港府擔任民政事務局媒體主任。她又出任武漢市港區政協委員。去年12月加入香港浸會大學（HKBU），擔任大學合作發展處高級經理。今年3月以「國家安全教育導師」身分，遠赴瑞士日內瓦出席聯合國會議。目前正攻讀華中師範大學教育學博士課程。黃穎君在2022年從民政事務局媒體主任，轉職文化體育及旅遊局媒體主任，認為更適合自己。

談及近況，黃穎君透露正為華中師範大學的教育博士論文展開研究，課題正正聚焦於「社會情感學習」（Social Emotional Learning）。面對香港日益嚴重的青少年自殺問題，黃穎君直言每次看到新聞都感到非常痛心。

黃穎君提出具建設性的倡議，希望打破傳統局限：「我們可否不要再只是依賴教師主觀觀察、家長主動呈報。反而讓科技賦能，透過學習機械人與孩子互動作數據分析，又會否可以做到及早發現、預早干預。」

「東張西望」節目是由香港電視廣播有限公司製作的一個綜合資訊電視節目，提供新聞和娛樂和其他資訊。