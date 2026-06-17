近日出庭崩潰…纏訟6年163萬美元合約官司 張柏芝贏了

香港藝人張柏芝與前經紀人、前東家的官司纏訟了六年，終於判定勝訴，原告索償悉數駁回，且須支付她的訴訟費。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 張柏芝與前經紀人余毓興及AEG纏訟六年的合約糾紛，香港高等法院最終判她全面勝訴，原告索償被駁回，並須支付其訴訟費。

46歲知名香港 女星張柏芝 ，先前遭其前經紀人余毓興及經紀人公司AEG Entertainment Group Limited入稟高等法院控告違約，指其在收取高達4276萬港元(約545萬美元)款項後未依約參與電影拍攝，並追討超過1276萬港元(約163萬美元)的經濟損失；張柏芝則反擊對方偽造合約、擅自亂接工作。長達6年的合約糾紛，香港高等法院結果16日出爐，判定張柏芝勝訴，原告索償悉數駁回，且須支付張柏芝的訴訟費。

綜合香港01、明報報導，案件起源於2011年，張柏芝透過名下公司「EasyJet」以1.28億港元購入半山世紀大廈一個單位，因急需4000萬港元支付尾數，於同年7月10日與新亞洲娛樂聯盟集團在內地簽訂「全球獨家經理人合約」並收取4000萬元，翌日透過名下公司便利捷有限公司購入物業。翌年5月中，新亞洲娛樂聯盟集團、余毓興與張柏芝三方再簽訂「張柏芝兩部電影片約合約」。

原告方余毓興及AEG指控，雙方簽下「全球獨家經理人合約」並洽談數部電影後，張柏芝未履行合約，且在收取276萬港元電影片約款項後，無意接拍該兩部電影。原告方據此控告張柏芝違約，追討超過1276萬港元的損失。

張柏芝一方則反駁指出，她從未與余毓興個人或AEG Entertainment Group Limited簽訂「全球獨家經理人合約」，僅曾與新亞洲娛樂聯盟集團簽訂為期五年的經理人合約並分享利潤。張柏芝質疑原告方呈堂作為核心證據的「全球獨家經理人合約」中的簽名並非出自其手筆，根本屬於「偽造」的虛構文書。此外，張柏芝表示對新亞洲娛樂聯盟集團於2013年清盤一事毫不知情，一直以為余毓興是代表該集團安排娛樂工作，因此自己從未違約。

辯方律師在庭上明確指出，導致當初多部影視項目全面停擺的真正主因，完全是余毓興個人的行政調配與決策失誤所致，並非藝人本身消極違約。針對原告聲稱支付的276萬港元電影片約款項，法官指出原告方無法出示任何支票及證明，且因其證供不可信，未能證明曾向張柏芝支付該筆款項。

張柏芝近日親自出席高院出庭接受交叉盤問，面對排山倒海的精神壓力，全程神情緊繃且情緒激動，曾一度情緒崩潰。

不過，法官在判詞中對雙方的證供作出了清晰的分析。法官指出，原告余毓興的證供難以置信、表現迴避，並非一名誠實的證人。余毓興作供時內容冗長且沒有直接回應問題，部分供詞更出現矛盾，例如他曾稱與張簽約是基於信任，後又稱對張有所保留，聲稱在合約上加上AEG是為了「提供保障」，無論書面供詞或庭上證供均說法不一。

最終，法官接納張柏芝一方的說法，認定涉案的4000萬元款項是由新亞洲娛樂聯盟集團支付，裁定張柏芝只曾與新亞洲娛樂聯盟集團簽訂合約，判處張柏芝勝訴並獲得訟費。