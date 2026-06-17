世界盃外圍賭球24小時運作 香港逮150人涉4000萬美元

世界盃連場賽事掀起熱潮，香港警方亦全方位打擊外圍賭博罪行；圖為香港商場藉世界盃賽事氣氛帶動人流。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 香港警方針對世界盃期間的網上外圍賭博，三日內拘捕150人，搗破八個攬客與賭款處理中心，涉款逾3.2億港元。

世界盃 連場賽事掀起熱潮，香港 警方亦全方位打擊外圍賭博罪行，於12日至14日一連3天展開代號「北嶺暨藍月」的打擊非法賭博活動，成功瓦解一個由三合會操控，分工精細的網上外圍賭博集團，搗破該集團八個涉及處理賭款、推廣和招攬賭客的中心，合共拘捕150人，包括骨幹成員、傀儡戶口持有人及賭客，涉及賭款逾3.2億港元(約4000萬美元)。

綜合大公報、文匯報報導，警方指，行動出動逾600名探員，突擊搜查了葵涌、青衣、沙田、觀塘及九龍城的八個工廠區單位，搗破該集團四個外圍賭博賭款處理中心（上落分中心）、三個外圍賭博推廣和行政中心，以及一個負責招攬外圍賭客的場所。檢獲的證物包括由2025年7月至今約3.2億元與網上外圍賭博相關的轉帳紀錄、約100萬元現金、價值約420萬元各類貴重財物、20部電腦及293部手提電話。

警方有組織罪案及三合會調查科警司歐陽德昨日表示，為打擊世界盃期間的非法網上外圍賭博活動及其背後黑社會的收入來源，遂由刑事部統籌聯同全港各總區刑事單位，於全港多處展開是次一系列的執法行動。拘捕的150人包括126男24女，年齡介乎18歲至75歲，當中18人有三合會背景。

據報導，被捕人中，31人是該集團的骨幹成員、上落分中心職員及招募傀儡戶口的人士，33人則是傀儡戶口持有人及86人是參與非法投注賭博人士。他們分別涉串謀非法收受賭注、串謀洗黑錢及非法向收受賭注者投注等。

有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽及總督察湛倬鳴表示，香港現時大部分非法外圍賭博已轉趨數碼化以及轉為互聯網上進行。香港較具規模的外圍犯罪集團會成為海外賭博網站的香港代理人，並於香港設立推廣及客服中心，以及設立處理非法賭博資金進行洗黑錢的上落分中心。

代理人會以多種優惠包括賒帳投注吸引香港賭客，並為他們在多個賭博網站開設帳戶進行賭博等，當賭客為帳戶增值時，會將資金轉入由上落分中心所操控的傀儡戶口。該些上落分中心多設於工商大廈的辦公室內24小時運作。代理人為增加傀儡戶口的數量，會派人招攬因賭博而欠債的香港賭客，或在非法賭博場所內招募賭客或需「賺快錢」的市民，以作傀儡戶口的持有人。

調查亦發現，該些犯罪集團的分工愈來愈精細化，大部分會以網上社交媒體、通訊軟件，以及網上銀行等虛擬方式運作，以減少與賭客及市民的接觸，逃避警方追查。歐陽德強調，以這次搗破的網上外圍賭博集團為例，企圖透過層層精密分工及嚴密部署，增加警方執法難度。