港人首季總收入1182億美元 年漲5.1% 公務員統一加薪2%

香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入，今年第一季按年上升5.1%至9257億港元；圖為蘭桂坊。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港首季居民總收入升至9257億港元，增幅跑贏本地生產總值差額主要來自投資收益淨流入；同時政府決定公務員加薪2%，並追溯至4月1日。

香港 政府統計處16日發表2026年第一季的香港居民總收入及相關數字的初步統計數字。2026年第一季以當時市價計算的香港居民總收入較上年同期上升5.1%至9257億港元(以下同，約1182億美元)。同季以當時市價計算的香港生產總值估計為8439億元，按年升幅為5.3%。2026年第一季的香港居民總收入較香港生產總值多出818億元，相當於該季香港生產總值的9.7%，主要是由於投資收益淨流入。另外，公僕畫一加薪2%，港府 稱，屬平衡安排，將追溯至4月1日。

大公報報導，扣除期間價格變動的影響後，2026年第一季的香港居民總收入較上年同期實質上升3.9%，而香港生產總值在同季實質上升5.9%。

2026年第一季的香港初次收入（主要包括投資收益）總流入為5296億元，較上年同期上升1.6%，相當於該季香港生產總值的62.8%。與此同時，2026年第一季的初次收入總流出亦較上年同期上升1.4%至4478億元，相當於該季香港生產總值的53.1%。

按國家／地區分析，季內中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，占當季總流入38.8%；其次是英屬維爾京群島，占16.0%。初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島繼續是最主要目的地，分別占當季總流出30.1%及20.6%。

另據「香港仔」報導，行政長官會同行政會議16日決定各級公務員畫一加薪2%，追溯至4月1日起生效。政府會盡快將公務員薪酬調整建議提交立法會財委會考慮，預計涉及全年總財政開支約60.6億元。政府重申行政會議作出這次決定，是經過全面考慮和平衡既定薪酬調整機制下所有相關因素，包括香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、從薪酬趨勢調查得出薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求以及公務員士氣等。

在16日立法會一個委員會上，勞聯立法會議員林振昇關注，在2020年後的薪酬調整大多沒跟隨薪酬趨勢淨指標，質疑有否必要再進行薪酬趨勢調查；又擔心如薪酬加幅競爭力不足，會影響挽留公務員。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，每年度薪酬調整都要審視當年的獨特挑戰，今年政府財政雖有好轉，但計及一次性從基金的回撥，政府需就地緣政治作部署，故需審慎理財。她指薪酬趨勢調查只是六大因素之一，如調整完全跟隨淨指標，沒考慮其他因素，反而需檢討機制。

楊何蓓茵又指，薪酬調整並非只「追通膨」，而是大致希望保障公務員購買力，調整要考慮眼前挑戰，計及長達十年的數據，薪酬調整是「跑贏」通膨。