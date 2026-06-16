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香港沒頒禁令…乘客帶密封榴槤搭巴士遭拒載 網熱議

香港新聞組／香港16日電
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榴槤因具有濃烈特殊的氣味，向來容易引起不同看法。近日，香港一名乘客攜帶一盒已密封包裝的榴槤果肉乘搭巴士時，遭司機以不可攜帶榴槤上車為由要求下車。

綜合大公、文匯報報導，該名乘客事後在社交平台發文表達不滿，表示榴槤已妥善包裝且沒有明顯氣味，質疑為何仍不能帶上巴士。然而，事件曝光後，大批網民支持司機的處理方式，認為榴槤氣味可能影響車廂內其他乘客。

該名乘客在Facebook群組「香港榴槤關注組2.0」發文，稱自己下班後在超級市場購買一盒泰國榴槤果肉，商品已經過密封包裝。他表示，登上城巴後，司機看到其手中的榴槤，即告知根據巴士規定，不可攜帶榴槤乘車。

乘客表示，當時已支付車資，隨即詢問車費應如何處理，司機則要求他事後自行聯絡巴士公司辦理退款。由於不希望影響其他乘客，他最後選擇下車。他在帖文中表示，自己並未聞到明顯榴槤氣味，且過往曾多次攜帶榴槤搭乘巴士，其他司機並未阻止，因此對此次遭拒感到失望，並向網友詢問是否有類似經歷。

事件引起大量網民討論。部分網民認為，香港沒有法例明文禁止攜帶榴槤乘搭巴士，只要沒有在車廂內食用，且包裝完整，理論上不應受到限制。

不過，多數網民支持司機的決定，認為榴槤本身氣味強烈，即使經過密封仍可能散發味道，對其他乘客造成困擾。有網民指出，攜帶者認為沒有氣味，並不代表其他人也有相同感受；也有人表示，在密閉的車廂環境中，任何具有強烈氣味的物品都可能影響他人的乘車體驗。

精華 FAQ

  • 一名乘客下班後買了一盒密封包裝的泰國榴槤果肉，登上城巴後被司機看到，隨即以不可攜帶榴槤為由要求他下車，乘客最後為免影響他人而配合離開。

  • 他表示榴槤已經妥善密封包裝，自己也沒有聞到明顯氣味，並且過往曾多次帶榴槤搭巴士都未被阻止，因此質疑這次被拒載不合理。

  • 部分網民認為香港沒有明文禁帶榴槤上巴士，但更多人支持司機，指出榴槤氣味強烈，即使密封仍可能影響車廂內其他乘客的乘車感受。

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