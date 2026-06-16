MIRROR演唱會阿Mo遭紅磡屏幕擊中致癱 舞館判賠80萬美元

香港男團MIRROR在2022年7月在紅館舉行演唱會期間，發生嚴重意外，舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員，造成阿Mo李啟言工傷致癱。（視頻截圖）

香港 男團MIRROR於2022年7月在紅磡香港體育館舉行演唱會期間發生嚴重舞台事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）遭舞台上方墜落的600公斤大型LED屏幕擊中，脊椎嚴重受創，導致四肢癱瘓。他其後向當時雇主舞館有限公司提出工傷索償，法院早前已裁定舞館須負上賠償責任。

綜合香港01、司法機構資料報導，區域法院法官羅麗萍於15日頒下判詞，裁定李啟言可獲賠償總額629.1萬元（港幣，下同，約80.3萬美元），舞館另須支付訟費及相關利息。

判詞指出，李啟言於意外發生時年僅27歲，是一名年輕且活躍的專業舞者及舞蹈導師。法官形容，這場工傷事故令他四肢癱瘓，對其人生及舞蹈事業造成重大打擊。

法官表示，舞館有限公司自事故發生至今，未曾向李啟言作出任何賠償，也一直沒有出席法院聆訊。法院寄往該公司的法律文件曾被退回，令人懷疑該公司刻意逃避責任，因此案件在答辯方缺席下繼續處理。

李啟言早前在賠償金額評定聆訊中，以視像方式作供，表示自己目前仍需接受長期治療，日常生活需要他人協助，現時需由3名看護輪流照顧。他近年在軀幹控制及四肢活動方面雖有進展，但法庭根據醫療證據裁定，他已永久喪失100%的工作能力。

李啟言的父親李盛林牧師原為案件證人之一，負責說明兒子的傷勢及照護情況，但他於2026年4月病逝，終年71歲。法院其後批准接納其生前提交的書面陳述作為證供。陳述指出，事故發生後，李盛林夫婦長期投入照顧兒子，幾乎全天候陪伴其生活及治療。

在賠償方面，法院裁定李啟言因喪失工作能力、醫療開支及相關損失可獲賠約564.7萬元，另因長期需要看護照顧，可獲法定最高64萬元補償，總額為629.1萬元。

除工傷索償外，李啟言亦已向涉及MIRROR演唱會舞台設計、工程、屏幕供應及製作等12個相關單位提出民事索償，包括工程公司、顧問公司、舞館有限公司及康樂及文化事務署署長等，相關案尚未排期審理。