全港700間兩餸飯站穩經營 平價vs.高質感路線趨兩極化

香港兩餸飯市場廣受打工族和市民歡迎，市場競爭日益激烈，業界認為將趨向平價、高質兩極化競爭。(中通社)

香港 兩餸飯市場自新冠疫情 期間迅速發展，逐漸成為市民日常飲食選擇之一。隨著店鋪數量持續增加，市場競爭日益激烈。業界分析認為，未來兩餸飯市場將朝兩個方向發展，一類以低價策略吸引顧客，另一類則主打較高品質、特色菜式及較佳用餐體驗，以建立市場定位。

文匯網綜合港媒報導，兩餸飯連鎖品牌權發小廚15日在旺角西洋菜南街開設第7間分店。新店包括地下A、B鋪及閣樓，市場消息指出月租約16萬元（港幣，下同，約2萬美元）。權發小廚自2021年10月在油麻地開設首店後，已擴展至佐敦、觀塘、銅鑼灣、尖沙咀、荃灣及旺角。

為避開平價兩餸飯市場競爭，權發小廚走高質及特色路線，每日供應約30款即炒家常菜及小炒，提供生猛海鮮等較高價菜品，包括78元清蒸石斑飯。其招牌百花釀蟹鉗每隻售30元常供不應求。現時兩餸飯售43元，三餸飯售53元，價格高於部分售價約28至35元的兩餸飯店。

權發小廚老闆娘Kitty表示，市場確實需要價格較低的兩餸飯，但部分市民對飲食品質亦有要求。她認為，隨著餐飲業逐步復甦，消費者會尋找更優質的選擇。目前市場估計全港約有700間兩餸飯店，市場未必能承載如此龐大的數量。

她表示，兩餸飯的流行不一定代表經濟轉差，不同消費能力人士都會因方便快捷而選擇兩餸飯，並認為兩餸飯有機會繼茶餐廳之後，成為香港另一種飲食文化。

位於灣仔軒尼詩道的新加坡品牌老闆娘家常飯今年繼續推出全日供應20元炒麵及炒飯，現時單餸飯售20元，兩餸飯售36至39元。

位於油麻地彌敦道的鄭記大飯桶則以平價及無限添食作招徠。該店每日晚上9時至10時30分推出35元任食優惠，顧客可享用店內多款餸菜及白飯。

連鎖酒樓集團稻香亦積極開拓兩餸飯市場，目前於全港17間稻香酒樓、7間稻香茶居及1間稻香超級漁港設置兩餸飯外賣部。兩餸飯售38元，三餸飯售42元，亦推出較高價位產品，即蒸海鮮優惠價98元可任選兩款，另有398元外賣長腳蟹。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，兩餸飯因價格相宜、選擇多元及方便快捷，已改變部分市民的飲食習慣。隨著市場發展，部分商戶加入龍蝦、石斑等較高價食材，反映兩餸飯經營模式日趨多樣化，餐飲市場競爭亦將進一步加劇。

香港兩餸飯市場廣受打工族和市民歡迎，市場競爭日益激烈，業界認為將趨向平價、高質兩極化競爭。(中通社)