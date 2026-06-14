神舟23號太空人黎家盈 計畫兩個月內與港人「天地對話」

香港太空人黎家盈正隨神舟23號太空船在太空執行任務，港府表示，正協調她與香港市民舉行「天地對話」。（新華社）

香港 載荷專家黎家盈現正隨神舟23號太空船在太空執行任務，港府 說正協調她與全港市民舉行「天地對話」。港府創新及科技局長孫東14日說，正在港澳辦協助下，與國家載人航天辦公室協調，爭取於不久將來舉辦「天宮課堂」，讓黎與香港市民「天地對話」，料可在一兩個月後舉行；原本計畫只安排學生進行「天地對話」，因社會各界反響非常熱烈，當局正加緊協調。

北京航天專家說，黎家盈已加入航天員（太空人 ）大隊，不再是香港警司，但可有現役航天員和香港載荷專家的雙重身分。航天員大隊成立於1998年，正式名稱是中國人民解放軍航天員大隊，是軍方編制，先後有4批航天員加入，人數約30人。

專家透露，航天員完成升空任務後，有兩項重要安排，1是要有半年的地面康復、觀察期，主要令其由失重狀態出現的生理變化，恢復到地面正常狀態；2是航天員在執行太空任務後，會安排階段性訓練，以待命二次任務。

據分析落地後定居北京，其中1個重要原因，是北京航天城的核心實驗室，在北京以外地方沒有同類設施，黎家盈受命進行的太空試驗，落地後要在實驗室繼續完成。

孫東說，中國對航天員的選拔要求很高，招募期間曾擔心香港較少人報名，沒想到最終有逾120人報名；他面試其中80人，從中推薦40人，最終定選2人中挑選了黎家盈，成為首位參與大陸航天任務的香港太空人。他印象中黎家盈說話不多，性格平穩，表現得體，綜合素質非常全面。

港府稱，正協調首位香港太空黎家盈日後回港舉辦「天地對話」。（中新社）

另據文匯報報導，香港教育界認為，若能把「天地對話」開放予全港市民，能把航天由教育項目昇華為全民共識與社會驕傲，若黎家盈能以廣東話與市民分享，更將帶來前所未有的感染力，大大提升學生以至全體港人的自信，為國家航天事業培養更多香港接班人。

上周，神舟23號乘組在空間站組合體平台照料方面，開展了飛船上物資整理、應急物資巡檢以及艙內環境清潔等工作。《天宮TV》公布十分有趣的畫面，身材嬌小的黎家盈面前，足足「飄」著6個巨大的物資包裹。面對這極具視覺衝擊力的失重畫面，有很強的生活照料能力的她操作有條不紊。這一幕不僅讓人聯想到她曾在警隊歷練出的從容與幹練，更看起來彷彿像在「太空中演奏架子鼓」。