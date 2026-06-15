入標港府工程後「被減價」 業界憂導致更低價「搶標」

香港 業界近期反映，港府 在公共工程招標後，向入標者提出降價的情況增多，部分項目涉及北都工程，由於過往極罕見這種情况，業界「非常反感」，憂心承建商為了生存會以更低價「搶標」。有香港立法會議員因而聯署去信財經事務及庫務局，就政府協商價格事宜向當局表達關注。

明報報導，財庫局回覆媒體查詢時表示，香港建造商會及個別立法會議員曾就投標後，就港府協商價格事宜向當局表達關注，局方強調採購部門就價格協商的安排「一直存在」，並按相關規例及指引進行，「並非新政策安排，亦與港府財政情況無關」。財庫局稱，港府招標通告列明港府保留與任何投標者就標書條款進行協商的權利，目的是在不降低技術要求及表現標準的前提下，探討降低投標價格的可能，以確保港府採購物有所值，並不存在導致「低價搶標」情況。

報導指出，立法會工程界議員卜國明確認得悉業界有入標後議價情況，稱會繼續密切關注。建測規園界劉文君表示，她與數名議員曾去信財庫局，獲港府回覆指港府有責任達至「best competitive pricing」（最具競爭力的價格）。被問到她是否滿意局方答覆，她不諱言說「當然有些問題」，若多於一間承建商在入標後得悉要減價，就會如私人市場般「鬥低價」。

據報導，入行逾30年的建築界人士表示，在私人項目，發展商與入標者議價的情況普遍；港府則以往會就技術調整與個別入標者協商，但這情況本已甚少出現，遑論單純議價。他質疑港府因財赤，在過去兩年間不時向多於一個入標者提出減價，形容業界對此現象「非常反感」。他解釋，承建商對港府工程收款有信心，故一向以最低價競投港府工程，指業界正面對私人工程量減少，當被港府要求減價，憂承建商為了生存會以更低價「搶標」。

該業界人士稱，當承建商用不合理價格投得工程，會直接影響工程表現，希望港府能回復以往一貫做法，「你可以在技術層面或工程內容上修改，但不要純粹因為價錢而與入標者議價」。